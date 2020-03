Traffico Roma del 05-03-2020 ore 10:00

TRAFFICO RALLLENTATO PER INCIDENTE SULLA VIA FLAMINIA TRA VIA DEI DUE PONTI

E VIA GIOVANNI FABBRONI VERSO CORSO DI FRANCIA

SULLA TANGENZIALE EST SI RALLENTA TRA VIA DELLE VALLI E VIA DEI CAMPI

SPORTIVI DIREZIONE STADIO E TRA VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO E VIALE

CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI

TRAFFICO INCOLONNATO SULLA VIA AURELIA DAL RACCORDO A VIA DELLA STAZIONE

AURELIA DOVE SONO IN CORSO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE

AI PARIOLI PER UN INCIDENTE IN PIAZZALE DEL PARCO DELLA RIMEMBRANZA

POSSIBILI RIPERCUSSIONI IN VIALE DEL MARESCIALLO PILSUDSKY E IN VIALE

PARIOLI

A MONTESACRO CHIUSA PER LAVORI VIA ETNA ALLTEZZA VIA POLVESE VERSO VIALE

TIRRENO

TRASPORTI IN SEGUITO ALLA CHIUSURE DELLE SCUOLE DISPOSTA FINO AL 15 MARZO

LE CORSE BUS SCOLASTICHE DELLE LINEE ATAC E ROMA TPL SONO SOSPESE

AUTORE: IVAN VALENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma