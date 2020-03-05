Traffico Roma del 05-03-2020 ore 10:30
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TRAFFICO RALLLENTATO PER INCIDENTE SULLA VIA FLAMINIA TRA VIA DEI DUE PONTI
E VIA GIOVANNI FABBRONI VERSO CORSO DI FRANCIA
SULLA TANGENZIALE EST SI RALLENTA TRA VIA DELLE VALLI E VIA DEI CAMPI
SPORTIVI DIREZIONE STADIO E TRA VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO E VIALE
CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI
TRAFFICO INCOLONNATO SULLA VIA AURELIA DAL RACCORDO A VIA DELLA STAZIONE
AURELIA DOVE SONO IN CORSO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
AI PARIOLI PER UN INCIDENTE IN PIAZZALE DEL PARCO DELLA RIMEMBRANZA
POSSIBILI RIPERCUSSIONI IN VIALE DEL MARESCIALLO PILSUDSKY E IN VIALE
PARIOLI
A MONTESACRO CHIUSA PER LAVORI VIA ETNA ALLTEZZA VIA POLVESE VERSO VIALE
TIRRENO
TRASPORTI IN SEGUITO ALLA CHIUSURE DELLE SCUOLE DISPOSTA FINO AL 15 MARZO
LE CORSE BUS SCOLASTICHE DELLE LINEE ATAC E ROMA TPL SONO SOSPESE
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma