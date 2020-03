Traffico Roma del 05-03-2020 ore 11:30

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA

CRISTOFORO COLOMBO E VIA OSTIENSE

SI RALLENTA PER LAVORI SULLA VIA AURELIA DAL RACCORDO A VIA DELLA STAZIONE

AURELIA VERSO IL CENTRO

A OSTIENSE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA DEL PORTO FLUVIALE

ALTEZZA DI VIA DEL GAZOMETRO

PER UN ALTRO INCIDENTE A OSTIA ANTICA CHIUSA TEMPORANEAMENTE LA VIA

OSTIENSE TRA VIA DI CSTEL FUSANO E VIA DELLE AZZORRE VERSO OSTIA

AUTORE: IVAN VALENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma