Traffico Roma del 05-03-2020 ore 12:30
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SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA
CRISTOFORO COLOMBO E VIA OSTIENSE
SI RALLENTA PER LAVORI SULLA VIA AURELIA DAL RACCORDO A VIA DELLA STAZIONE
AURELIA VERSO IL CENTRO
A OSTIENSE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA DEL PORTO FLUVIALE
ALTEZZA DI VIA DEL GAZOMETRO
PER UN ALTRO INCIDENTE A OSTIA ANTICA CHIUSA TEMPORANEAMENTE LA VIA
OSTIENSE TRA VIA DI CSTEL FUSANO E VIA DELLE AZZORRE VERSO OSTIA
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma