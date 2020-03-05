Traffico Roma del 05-03-2020 ore 13:30
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NON MOLTO IL TRAFFICO SEGNALATO IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI STRADE E
CONSOLARI DELLA CAPITALE.
IN AUMENTO SULLA TANG. EST CON FILE TRA LA STAZIONE TIBURTINA E IL BIVIO
PER LA ROMA TERAMO VERSO SAN GIOVANNI.
RICORDIAMO CHE SU VIA AURELIA PER LAVORI SI TRANSITA A DOPPIO SENSO DI
CIRCOLAZIONE ALL’ALTEZZA DI VIA LICIO GIORGIERI, INEVITABILI CODE NELLE DUE
DIREZIONI, VERSO IL CENTRO DAL RACCORDO ANULARE E IN USCITA DALLA CITTA’ DA
VIA AURELIA ANTICA.
PER UN INCIDENTE A OSTIA ANTICA CHIUSA TEMPORANEAMENTE LA VIA OSTIENSE TRA
VIA DI CASTEL FUSANO E VIA DELLE AZZORRE VERSO OSTI
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma