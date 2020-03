Traffico Roma del 05-03-2020 ore 13:30

NON MOLTO IL TRAFFICO SEGNALATO IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI STRADE E

CONSOLARI DELLA CAPITALE.

IN AUMENTO SULLA TANG. EST CON FILE TRA LA STAZIONE TIBURTINA E IL BIVIO

PER LA ROMA TERAMO VERSO SAN GIOVANNI.

RICORDIAMO CHE SU VIA AURELIA PER LAVORI SI TRANSITA A DOPPIO SENSO DI

CIRCOLAZIONE ALL’ALTEZZA DI VIA LICIO GIORGIERI, INEVITABILI CODE NELLE DUE

DIREZIONI, VERSO IL CENTRO DAL RACCORDO ANULARE E IN USCITA DALLA CITTA’ DA

VIA AURELIA ANTICA.

PER UN INCIDENTE A OSTIA ANTICA CHIUSA TEMPORANEAMENTE LA VIA OSTIENSE TRA

VIA DI CASTEL FUSANO E VIA DELLE AZZORRE VERSO OSTI

AUTORE: TIZIANA RAIMONDI

