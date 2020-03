Traffico Roma del 05-03-2020 ore 15:30

INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE DEI VALLATI, SIAMO NELLE VICINANZE DI PONTE

SISTO. POSSIBILI RALLENTAMENTI.

A SAN BASILIO INCIDENTE IN VIA FABRIANO.

TRAFFICO IN VIA CILICIA, CODE VERSO SAN GIOVANNI.

CODE, TRAFFICO INTENSO, SULL’APPIA PIGNATELLI. DISAGI TRA LA VIA APPIA

ANTICA E VIA DELL’ALMONE.

INTANTO PROSEGUONO LE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SULLA VIA AURELIA. CODE E

RALLENTAMENTI, NELLE DUE DIREZIONI, NEL TRATTO CHE COLLEGA IL RACCORDO E LA

VIA AURELIA ANTICA.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

———————–

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma