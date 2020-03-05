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Traffico Roma del 05-03-2020 ore 15:30

di - 05 Marzo 2020 - 15:30

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INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE DEI VALLATI, SIAMO NELLE VICINANZE DI PONTE
SISTO. POSSIBILI RALLENTAMENTI.
A SAN BASILIO INCIDENTE IN VIA FABRIANO. 
TRAFFICO IN VIA CILICIA, CODE VERSO SAN GIOVANNI. 
CODE, TRAFFICO INTENSO, SULL’APPIA PIGNATELLI. DISAGI TRA LA VIA APPIA
ANTICA E VIA DELL’ALMONE.
INTANTO PROSEGUONO LE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SULLA VIA AURELIA. CODE E
RALLENTAMENTI, NELLE DUE DIREZIONI, NEL TRATTO CHE COLLEGA IL RACCORDO E LA
VIA AURELIA ANTICA. 
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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