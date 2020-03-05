Traffico Roma del 05-03-2020 ore 17:00
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TRAFFICO IN LEGGERO AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA
DALLA CAPITALE. E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN
CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA LAURENTINA E LA ROMANINA.
RALLENTAMENTI SU VIA APPIA NUOVA PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA FREGENE.
RICORDIAMO CHE SU VIA AURELIA PER LAVORI SI TRANSITA A DOPPIO SENSO DI
CIRCOLAZIONE ALL’ALTEZZA DI VIA LICIO GIORGIERI, INEVITABILI CODE NELLE DUE
DIREZIONI, VERSO IL CENTRO DAL RACCORDO ANULARE E IN USCITA DALLA CITTA’ DA
VIA AURELIA ANTICA.
TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE,
RALLENTAMENTI E CODE DA V.LE DI TOR DI QUINTO A VIA SALARIA VERSO SAN
GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI DA VIA DELLA
STAZIONE TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 RM-TE.
IN SEGUITO ALLA CHIUSURA DELLE SCUOLE DISPOSTA DA OGGI FINO AL 15 MARZO LE
CORSE BUS SCOLASTICHE DELLE LINEE ATAC E ROMA TPL SONO SOSPESE
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
INVITIAMO A SCARICARE L’APPLICAZIONE GRATUITA LUCEVERDE E A SEGUIRE IL
NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDERADIO.
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma