Traffico Roma del 05-03-2020 ore 17:30
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TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA
CAPITALE. E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN
CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA LAURENTINA E LA ROMANINA, STESSA SITUAZIONE IN
CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E LA A24 RM-TE.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA C.COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA LAURENTINA
VERSO L’EUR. INCIDENTE E CODE ANCHE SU VIA LAURENTINA NEI PRESSI DI VIA
ACQUA ACETOSA OSTIENSE VERSO IL RACCORDO ANULARE.
RICORDIAMO CHE SU VIA AURELIA PER LAVORI SI TRANSITA A DOPPIO SENSO DI
CIRCOLAZIONE ALL’ALTEZZA DI VIA LICIO GIORGIERI, INEVITABILI CODE NELLE DUE
DIREZIONI, VERSO IL CENTRO DAL RACCORDO ANULARE E IN USCITA DALLA CITTA’ DA
VIA AURELIA ANTICA.
TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE,
RALLENTAMENTI E CODE DA C.SO DI FRANCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E
PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER
LA A24 RM-TE.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
INVITIAMO A SCARICARE L’APPLICAZIONE GRATUITA LUCEVERDE E A SEGUIRE IL
NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDERADIO.
I
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma