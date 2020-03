Traffico Roma del 05-03-2020 ore 17:30

TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA

CAPITALE. E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN

CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA LAURENTINA E LA ROMANINA, STESSA SITUAZIONE IN

CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E LA A24 RM-TE.

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA C.COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA LAURENTINA

VERSO L’EUR. INCIDENTE E CODE ANCHE SU VIA LAURENTINA NEI PRESSI DI VIA

ACQUA ACETOSA OSTIENSE VERSO IL RACCORDO ANULARE.

RICORDIAMO CHE SU VIA AURELIA PER LAVORI SI TRANSITA A DOPPIO SENSO DI

CIRCOLAZIONE ALL’ALTEZZA DI VIA LICIO GIORGIERI, INEVITABILI CODE NELLE DUE

DIREZIONI, VERSO IL CENTRO DAL RACCORDO ANULARE E IN USCITA DALLA CITTA’ DA

VIA AURELIA ANTICA.

TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE,

RALLENTAMENTI E CODE DA C.SO DI FRANCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E

PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER

LA A24 RM-TE.

AUTORE: TIZIANA RAIMONDI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma