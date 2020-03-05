Traffico Roma del 05-03-2020 ore 18:00
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SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO IN VIA DI RISOLUZIONE L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA
DEL BIVIO PER VIALE MARCONI SULLA CORSIA DIREZIONE EUR.
A BRAVETTA IN VIA DEI CARRARESI UN VEICOLO FERMO IN PANNE POTREBBE ANCORA
RALLENTARE IL TRAFFICO E PROVOCARE QUINDI DISAGI. IN CORSO LA RIMOZIONE.
PER TRAFFICO CODE IN VIA CILICIA DIREZIONE SAN GIOVANNI.
CODE SULL’APPIA PIGNATELLI TRA LA VIA APPIA ANTICA E VIA DELL’ALMONE. ANCHE
QUI PER TRAFFICO.
ALL’AURELIO, DISAGI IN VIA DEL CASALE DI SAN PIO V DIREZIONE CORNELIA, E
TRAFFICO INTENSO SULLA VIA AURELIA NEL TRATTO CHE COLLEGA IL RACCORDO E LA
VIA AURELIA ANTICA.
RACCORDO ANULARE CON AL MOMENTO INCOLONNAMENTI NELLA ZONA NORD-EST. CODE IN
CARREGGIATA INTERNA TRA LA NOMENTANA E IL BIVIO PER L’AUTOSTRADA PER
L’AQUILA.
PER AGGIORNAMENTI SU TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL
NUMERO 800 18 34 34.
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma