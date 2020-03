Traffico Roma del 05-03-2020 ore 18:00

SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO IN VIA DI RISOLUZIONE L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA

DEL BIVIO PER VIALE MARCONI SULLA CORSIA DIREZIONE EUR.

A BRAVETTA IN VIA DEI CARRARESI UN VEICOLO FERMO IN PANNE POTREBBE ANCORA

RALLENTARE IL TRAFFICO E PROVOCARE QUINDI DISAGI. IN CORSO LA RIMOZIONE.

PER TRAFFICO CODE IN VIA CILICIA DIREZIONE SAN GIOVANNI.

CODE SULL’APPIA PIGNATELLI TRA LA VIA APPIA ANTICA E VIA DELL’ALMONE. ANCHE

QUI PER TRAFFICO.

ALL’AURELIO, DISAGI IN VIA DEL CASALE DI SAN PIO V DIREZIONE CORNELIA, E

TRAFFICO INTENSO SULLA VIA AURELIA NEL TRATTO CHE COLLEGA IL RACCORDO E LA

VIA AURELIA ANTICA.

RACCORDO ANULARE CON AL MOMENTO INCOLONNAMENTI NELLA ZONA NORD-EST. CODE IN

CARREGGIATA INTERNA TRA LA NOMENTANA E IL BIVIO PER L’AUTOSTRADA PER

L’AQUILA.

