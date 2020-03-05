Traffico Roma del 05-03-2020 ore 19:30
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TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN
CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA PONTINA E LA ROMANINA, STESSA SITUAZIONE IN
CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E LA PRENESTINA.
RICORDIAMO CHE SU VIA AURELIA PER LAVORI SI TRANSITA A DOPPIO SENSO DI
CIRCOLAZIONE ALL’ALTEZZA DI VIA LICIO GIORGIERI, INEVITABILI CODE NELLE DUE
DIREZIONI, VERSO IL CENTRO DAL RACCORDO ANULARE E IN USCITA DALLA CITTA’ DA
VIA AURELIA ANTICA.
LAVORI ANCHE SU VIA APPIA ANTICA RALLENTAMENTI E CODE IN PROSSIMITA’ DI
V.LE DI PORTA ARDEATINA.
MENTRE SU V.LE P. TOGLIATTI A CAUSA DEI SEMAFORI NON FUNZIONANTI CI SONO
CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA VIA TIBURTINA E V.LE BARDANZELLU..
TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE,
RALLENTAMENTI E CODE DA C.SO DI FRANCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E
PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 RM-
TE.
PER AGGIORNAMENTI SU TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL
NUMERO 800 18 34 34.
I
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma