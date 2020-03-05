Traffico Roma del 05-03-2020 ore 20:00
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TRAFFICO IN DIMINUZIONE SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI DELLA CAPITALE,
ANCORA RALLENTAMENTI E CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA
VIA PONTINA E APPIA, QUI ANCHE PER INCIDENTE, RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA
INTERNA TRA NOMENTANA E LA RM-TE.
SU VIA AURELIA PER LAVORI SI TRANSITA A DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE
ALL’ALTEZZA DI VIA LICIO GIORGIERI, INEVITABILI CODE NELLE DUE DIREZIONI,
VERSO IL CENTRO DAL RACCORDO ANULARE E IN USCITA DALLA CITTA’ DA VIA
AURELIA ANTICA.
LAVORI ANCHE SU VIA APPIA ANTICA RALLENTAMENTI E CODE IN PROSSIMITA’ DI
V.LE DI PORTA ARDEATINA.
TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE,
RALLENTAMENTI E CODE DA C.SO DI FRANCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E
PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 RM-
TE.
PER AGGIORNAMENTI SU TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL
NUMERO 800 18 34 34.
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma