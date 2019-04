Traffico Roma del 05-04-2019 ore 07:30

VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 5 APRILE 2019 ORE 07.20 I.V.

PER TRAFFICO INTENSO SI REGISTRANO CODE, LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL

RACCORDO ANULARE, TRA LA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD E APPIA

E SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE VERSO SAN

GIOVANNI.

A ROMA NORD RALLENTAMENTI IN VIA FLAMINIA NUOVA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE

PONTI VERSO CORSO DI FRANCIA, CODE ANCHE SULLA CASSIA DAL RACCORDO A VIA DI

GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO

SULLA VIA PONNTINA TRAFFICO INCOLONNATO DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA

IN DIREZIONE EUR

RALLENTAMENTI SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA DIREZIONE CENTRO

TRASPORTO PUBBLICO: A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO AGLI IMPIANTI, LA

CIRCOLAZIONE SULLA METRO C è STATA RIPROGRAMMATA IN TRE TRATTE

SAN GIOVANNI – ALESSANDRINO

ALESSANDRINO – GROTTE CELONI

GROTTE CELONI – PANTANO

I VIAGGIATORI QUINDI PER VIAGGIARE SULL’INTERA LINEA DEVONO TRASBORDARE E

CAMBIARE TRENO NELLE STAZIONI DI ALESSANDRINO E GROTTE CELONI.

ATTIVO SERVIZIO BUS DI SUPPORTO TRA ALESSANDRINO E GROTTE CELONI,

UTILIZZABILE ANCHE LA LINEA 106 TRA PARCO CENTOCELLE E GROTTE CELONI

