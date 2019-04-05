Traffico Roma del 05-04-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 5 APRILE 2019 ORE 07.20 I.V.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
PER TRAFFICO INTENSO SI REGISTRANO CODE, LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL
RACCORDO ANULARE, TRA LA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD E APPIA
E SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE VERSO SAN
GIOVANNI.
A ROMA NORD RALLENTAMENTI IN VIA FLAMINIA NUOVA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE
PONTI VERSO CORSO DI FRANCIA, CODE ANCHE SULLA CASSIA DAL RACCORDO A VIA DI
GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO
SULLA VIA PONNTINA TRAFFICO INCOLONNATO DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA
IN DIREZIONE EUR
RALLENTAMENTI SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA DIREZIONE CENTRO
TRASPORTO PUBBLICO: A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO AGLI IMPIANTI, LA
CIRCOLAZIONE SULLA METRO C è STATA RIPROGRAMMATA IN TRE TRATTE
SAN GIOVANNI – ALESSANDRINO
ALESSANDRINO – GROTTE CELONI
GROTTE CELONI – PANTANO
I VIAGGIATORI QUINDI PER VIAGGIARE SULL’INTERA LINEA DEVONO TRASBORDARE E
CAMBIARE TRENO NELLE STAZIONI DI ALESSANDRINO E GROTTE CELONI.
ATTIVO SERVIZIO BUS DI SUPPORTO TRA ALESSANDRINO E GROTTE CELONI,
UTILIZZABILE ANCHE LA LINEA 106 TRA PARCO CENTOCELLE E GROTTE CELONI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma