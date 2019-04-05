Traffico Roma del 05-04-2019 ore 08:00
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 5 APRILE 2019 ORE 07.50 I.V.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
PER TRAFFICO INTENSO SI REGISTRANO CODE, LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL
RACCORDO ANULARE, TRA LA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD E APPIA MENTRE IN ESTERNA
DA BOCCEA A PESCACCIO E DALLA ROMA FIUMICINO VIA OSTIENSE
RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA ALLA
TANGENZIALE VERSO SAN GIOVANNI.
A ROMA NORD, CODE A TRATTI SULLA VIA FLAMINIA NUOVA DAL RACCORDO A VIA DEI
DUE PONTI VERSO CORSO DI FRANCIA, E SULLA CASSIA DA VIA BRACCIANESE A VIA
TRIONFALE E A SEGUIRE, DAL RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO
SULLA TANGENZIALE IL TRAFFICO INTENSO PROVOCA CODE DA VIA DELLE VALLI A VIA
DEI CAMPI SPORTIVI DIREZIONE GALLERIA GIOVANNI XXIII
IN DIREZIONE EUR CODE SULLA PONTINA DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA E
DAL RACCORDO A VIA DELL’OCEANO ATLANTICO
RALLENTAMENTI SULLA VIA DEL MARE DAL RACCORDO A TOR DI VALLE VERSO IL
CENTRO
CODE SULLA VIA AURELIA DAL RACCORDO A VIA NICOLA LOMBARDI DIREZIONE PIAZZA
IRNERIO
TRASPORTO PUBBLICO: A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO AGLI IMPIANTI, LA
CIRCOLAZIONE SULLA METRO C è STATA RIPROGRAMMATA IN TRE TRATTE
SAN GIOVANNI – ALESSANDRINO
ALESSANDRINO – GROTTE CELONI
GROTTE CELONI – PANTANO
I PASSEGGERI, PER VIAGGIARE SULL’INTERA LINEA, DEVONO TRASBORDARE E
CAMBIARE TRENO NELLE STAZIONI DI ALESSANDRINO E GROTTE CELONI.
ATTIVO SERVIZIO BUS DI SUPPORTO TRA ALESSANDRINO E GROTTE CELONI,
UTILIZZABILE ANCHE LA LINEA 106 TRA PARCO CENTOCELLE E GROTTE CELONI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma