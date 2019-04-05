Traffico Roma del 05-04-2019 ore 09:00
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 5 APRILE 2019 ORE 08.20 I.V.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA
ROMA SUD E APPIA,
IN ESTERNA TRA BOCCEA E PESCACCIO E TRA LA ROMA FIUMICINO VIA OSTIENSE
A ROMA NORD, CODE A TRATTI SULLA VIA FLAMINIA NUOVA DAL RACCORDO A VIA DEI
DUE PONTI VERSO CORSO DI FRANCIA, SULLA CASSIA DA VIA BRACCIANESE A VIA
TRIONFALE E A SEGUIRE, DAL RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA E SULLA VIA
SALARIA DALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ALLA TANGENZIALE
PER INCIDENTE SI RALLENTA: IN VIA DEL TRULLO ALTEZZA DI VIA LAMPORECCHIO;
AL FLAMINIO NEI PRESSI DI PIAZZALE MANILA, A CENTOCELLE IN VIA DEI GELSI IN
PROSSIMITÀ DI VIA DEI CICLAMINI E A TESTACCIO SUL PONTE SUBLICIO IN
PROSSIMITA DEL LUNGOTEVERE TESTACCIO
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN VIA DI BOCCEA TRA LARGO GREGORIO XIII E VIA
FEDERICO GALEOTTI A MONTESACRO, IN VIA DELLE VALLI E IN VIA DI BRAVETTA DA
VIA DEI MARCELLINI A VIA SILVESTRI
CODE SULLA VIA PRENESTINA DA VIA EMILIO LONGONOI A VIA DI TOR SAPIENZA
DIREZIONE CENTRO
TRASPORTO PUBBLICO A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO RIPROGRAMMATO IL SERVIZIO
SULLA METRO C:
LA CIRCOLAZIONE è ATTIVA SULL’INTERA LINEA MA è DIVISA IN TRE TRATTE
DISTINTE:
-SAN GIOVANNI-ALESSANDRINO
-ALESSANDRINO-GROTTE CELONI
-GROTTE CELONI-PANTANO
I VIAGGIATORI, QUINDI, PER VIAGGIARE SULL’INTERA LINEA DEVONO CAMBIARE
TRENO NELLE STAZIONI DI ALESSANDRINO E GROTTE CELONI; ATTIVO SERVIZIO BUS
DI SUPPORTO TRA ALESSANDRINO E GROTTE CELONI,
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma