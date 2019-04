Traffico Roma del 05-04-2019 ore 09:00

VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 5 APRILE 2019 ORE 08.20 I.V.

SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA

ROMA SUD E APPIA,

IN ESTERNA TRA BOCCEA E PESCACCIO E TRA LA ROMA FIUMICINO VIA OSTIENSE

A ROMA NORD, CODE A TRATTI SULLA VIA FLAMINIA NUOVA DAL RACCORDO A VIA DEI

DUE PONTI VERSO CORSO DI FRANCIA, SULLA CASSIA DA VIA BRACCIANESE A VIA

TRIONFALE E A SEGUIRE, DAL RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA E SULLA VIA

SALARIA DALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ALLA TANGENZIALE

PER INCIDENTE SI RALLENTA: IN VIA DEL TRULLO ALTEZZA DI VIA LAMPORECCHIO;

AL FLAMINIO NEI PRESSI DI PIAZZALE MANILA, A CENTOCELLE IN VIA DEI GELSI IN

PROSSIMITÀ DI VIA DEI CICLAMINI E A TESTACCIO SUL PONTE SUBLICIO IN

PROSSIMITA DEL LUNGOTEVERE TESTACCIO

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN VIA DI BOCCEA TRA LARGO GREGORIO XIII E VIA

FEDERICO GALEOTTI A MONTESACRO, IN VIA DELLE VALLI E IN VIA DI BRAVETTA DA

VIA DEI MARCELLINI A VIA SILVESTRI

CODE SULLA VIA PRENESTINA DA VIA EMILIO LONGONOI A VIA DI TOR SAPIENZA

DIREZIONE CENTRO

TRASPORTO PUBBLICO A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO RIPROGRAMMATO IL SERVIZIO

SULLA METRO C:

LA CIRCOLAZIONE è ATTIVA SULL’INTERA LINEA MA è DIVISA IN TRE TRATTE

DISTINTE:

-SAN GIOVANNI-ALESSANDRINO

-ALESSANDRINO-GROTTE CELONI

-GROTTE CELONI-PANTANO

I VIAGGIATORI, QUINDI, PER VIAGGIARE SULL’INTERA LINEA DEVONO CAMBIARE

TRENO NELLE STAZIONI DI ALESSANDRINO E GROTTE CELONI; ATTIVO SERVIZIO BUS

DI SUPPORTO TRA ALESSANDRINO E GROTTE CELONI,

