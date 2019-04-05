Traffico Roma del 05-04-2019 ore 09:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 5 APRILE 2019 ORE 09.20 I.V.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
PER TRAFFICO INTENSO SI REGISTRANO CODE SUL RACCORDNO ANULARE, IN
CARREGGIATA INTERNA, TRA LA DIRAMAZIONE DI ROMA NORD E TIBURTINA E TRA ROMA
SUD E APPIA
IN ESTERNA DA VIA DELLA MAGLIANA A VIA OSTIENSE E TRA PRENESTINA E
TIBURTINA
CODE SULL’INTERO PERCORSO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE IN
DIREZIONE DEL CENTRO
IN TANGENZIALE RALLENTAMENTI DALLA A24 A VIA TIBURTINA E DA VIA DELLE VALLI
A VIA SALARIA VERSO LO STADIO OLIMPICO
VERSO SAN GIOVANNI CODE A PARTIRE DA LARGO PASSAMONTI
PER UNA SERIE DI INCIDENTI SDSEGNALIAMO RALLENTAMENTI:
IN VIALE DELLO STADIO OLIMPICO DA VIA DEI MONTI DELLA FARNESINA A VIA DEL
CAMPEGGIO;
SUL PONTE SUBLICIO ALL’ALTEZZA DEL LUNGOTEVERE TESTACCIO
AL FLAMINIO IN PIAZZALE MANILA E IN VIA DEL TRULLO IN PROSSIMITÀ DI VIA
LAMPORECCHIO
SULLA ROMA FIUMICINO CODE PER TRAFFICO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA
DIREZIONE EUR
STESSA SITUAZIONE SULL’AURELIA DAL RACCORDO A VIA NICOLA LOMBARDI DIREZIONE
PIAZZA IRNERIO E IN VIA TIBURTINA DA VIA ELENA BRANDIZZI GIANNI A VIA DI
SANT’ALESSANDRO
TRASPORTO PUBBLICO A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO AD UN TRENO INTERROTTO IL
SERVIZIO DELLA METRO C TRA GROTTE CELONI E ALESSANDRINO
AL MOMENTO SERVIZIO ATTIVO TRA SAN GIOVANNI ALESSANDRINO E GROTTE CELONI
PANTANO,
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma