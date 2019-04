Traffico Roma del 05-04-2019 ore 09:30

VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 5 APRILE 2019 ORE 09.20 I.V.

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI…

PER TRAFFICO INTENSO SI REGISTRANO CODE SUL RACCORDNO ANULARE, IN

CARREGGIATA INTERNA, TRA LA DIRAMAZIONE DI ROMA NORD E TIBURTINA E TRA ROMA

SUD E APPIA

IN ESTERNA DA VIA DELLA MAGLIANA A VIA OSTIENSE E TRA PRENESTINA E

TIBURTINA

CODE SULL’INTERO PERCORSO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE IN

DIREZIONE DEL CENTRO

IN TANGENZIALE RALLENTAMENTI DALLA A24 A VIA TIBURTINA E DA VIA DELLE VALLI

A VIA SALARIA VERSO LO STADIO OLIMPICO

VERSO SAN GIOVANNI CODE A PARTIRE DA LARGO PASSAMONTI

PER UNA SERIE DI INCIDENTI SDSEGNALIAMO RALLENTAMENTI:

IN VIALE DELLO STADIO OLIMPICO DA VIA DEI MONTI DELLA FARNESINA A VIA DEL

CAMPEGGIO;

SUL PONTE SUBLICIO ALL’ALTEZZA DEL LUNGOTEVERE TESTACCIO

AL FLAMINIO IN PIAZZALE MANILA E IN VIA DEL TRULLO IN PROSSIMITÀ DI VIA

LAMPORECCHIO

SULLA ROMA FIUMICINO CODE PER TRAFFICO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA

DIREZIONE EUR

STESSA SITUAZIONE SULL’AURELIA DAL RACCORDO A VIA NICOLA LOMBARDI DIREZIONE

PIAZZA IRNERIO E IN VIA TIBURTINA DA VIA ELENA BRANDIZZI GIANNI A VIA DI

SANT’ALESSANDRO

TRASPORTO PUBBLICO A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO AD UN TRENO INTERROTTO IL

SERVIZIO DELLA METRO C TRA GROTTE CELONI E ALESSANDRINO

AL MOMENTO SERVIZIO ATTIVO TRA SAN GIOVANNI ALESSANDRINO E GROTTE CELONI

PANTANO,

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma