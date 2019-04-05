Traffico Roma del 05-04-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 5 APRILE 2019 ORE 09.50 I.V.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
CODE PER INCIDENTE SULLA CASSIA BIS TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E IL
RACCORDO ANULARE DIREZIONE ROMA
SUL RACCORDO RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E
SALARIA E TRA NOMMENTANA E TIBURTINA
CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE DIREZIONE
CENTRO
VERSO PIAZZA IRNERIO CODE SULLA AURELIA A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE
SULLA ROMA FIUMICINO TRAFFICO INCOLONNATO DAL RACCORDO A VIA DELL MAGLIANA
DIREZIONE EUR
PER UN INCIDENTE AVVENUTO SUL PONTE SUBLICIO, IN PROSSIMITÀ DEL LUNGOTEVERE
TESTACCIO, SONO POSSIBILI RALLENTAMENTI.
STESSA SITUAZIONE IN VIA DEL TRULLO ALL’ALTEZZA DI VIA LAMPORECCHIO
SULLA TANGENZIALE CODE DALLA ROMA L’AQUILA A TIBURTINA E DA VIA DELLE VALLI
A VIA SALARIA DIREZIONE STADIO MENTRE VERSO SAN GIOVANNI, CODE A PARTIRE DA
LARGO PASSAMONTI
TRASPORTO PUBBLICO A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO IL SERVIZIO SULLA METRO C è
STATO RIPROGRAMMATO: LA CIRCOLAZIONE è ATTIVA SULL’INTERA LINEA MA DIVISA
IN TRE TRATTE
SAN GIOVANNI ALESSANDRINO
ALESSANDRINO GROTTE CELONI
GROTTE CELONI PANTANO
I PASSEGGERI PER VIAGGIARE SULL’INTERA TRATTA DEVONO CAMBIARE TRENO NELLE
STAZIONI DI ALESSANDRINO E GROTTECELONI
ATTIVO SERVIZIO BUS DI SUPPORTO TRA ALESSANDRINO E GROTTE CELONI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma