Traffico Roma del 05-04-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 5 APRILE 2019 ORE 11.20 I.V.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
SEGNALIAMO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA DI BOCCEA IN PROSSIMITÀ DI
VIA SAN ZEFFIRINO PAPA
IN ZONA PIAZZA IRNERIO ALL’ALTEZZA DI VIA BARTOLO DA SASSOFERRATO
E TRA PIAZZA DEL POPOLO E LUNGOTEVERE IN VIA MARIA ADELAIDE
PER TRAFFICO INTENSO SI RALLENTA SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA VIA
TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE DIREZIONE CENTRO, IN TANGENZIALE DA TIBURTINA
ALLA A24 VERSO SAN GIOVANNI
E IN VIA FLAMINIA NUOVA DA VIA DI GROTTAROSSA A VIA DEI DUE PONTI VERSO
CORSO DI FRANCIA
SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA LA A24 E PRENESTINA IN
CARREGGIATA INTERNA
TRASPORTO PUBBLICO A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO IL SERVIZIO SULLA METRO C è
STATO RIPROGRAMMATO: LA CIRCOLAZIONE è ATTIVA SULL’INTERA LINEA MA DIVISA
IN TRE TRATTE
SAN GIOVANNI ALESSANDRINO
ALESSANDRINO GROTTE CELONI
GROTTE CELONI PANTANO
I PASSEGGERI PER VIAGGIARE SULL’INTERA TRATTA DEVONO CAMBIARE TRENO NELLE
STAZIONI DI ALESSANDRINO E GROTTECELONI
ATTIVO SERVIZIO BUS DI SUPPORTO TRA ALESSANDRINO E GROTTE CELONI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma