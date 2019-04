Traffico Roma del 05-04-2019 ore 11:30

VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 5 APRILE 2019 ORE 11.20 I.V.

SEGNALIAMO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA DI BOCCEA IN PROSSIMITÀ DI

VIA SAN ZEFFIRINO PAPA

IN ZONA PIAZZA IRNERIO ALL’ALTEZZA DI VIA BARTOLO DA SASSOFERRATO

E TRA PIAZZA DEL POPOLO E LUNGOTEVERE IN VIA MARIA ADELAIDE

PER TRAFFICO INTENSO SI RALLENTA SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA VIA

TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE DIREZIONE CENTRO, IN TANGENZIALE DA TIBURTINA

ALLA A24 VERSO SAN GIOVANNI

E IN VIA FLAMINIA NUOVA DA VIA DI GROTTAROSSA A VIA DEI DUE PONTI VERSO

CORSO DI FRANCIA

SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA LA A24 E PRENESTINA IN

CARREGGIATA INTERNA

TRASPORTO PUBBLICO A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO IL SERVIZIO SULLA METRO C è

STATO RIPROGRAMMATO: LA CIRCOLAZIONE è ATTIVA SULL’INTERA LINEA MA DIVISA

IN TRE TRATTE

SAN GIOVANNI ALESSANDRINO

ALESSANDRINO GROTTE CELONI

GROTTE CELONI PANTANO

I PASSEGGERI PER VIAGGIARE SULL’INTERA TRATTA DEVONO CAMBIARE TRENO NELLE

STAZIONI DI ALESSANDRINO E GROTTECELONI

ATTIVO SERVIZIO BUS DI SUPPORTO TRA ALESSANDRINO E GROTTE CELONI

