Traffico Roma del 05-04-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 5 APRILE 2019 ORE 13.20 I.V.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
SI RALLENTA PER INCIDENTE ALL’ARDEATINO: IN VIA FONTE BUONO ALL’ ALTEZZA DI
VIA DI GROTTA PERFETTA, IN VIA FORNACE VIGNOLO IN PROSSIMITÀ DI VIA
FLAMINIA; IN CENTRO SU CORSO VITTORIO EMANULELE, NEI PRESSI DI PIAZZA
SFORZA CESARINI E IN VIA CASSIA NUOVA ALL’ALTEZZA DI LARGO PASQUALE
SARACENO
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SUL LUNGOTEVERE DA PONTE SISTO A VIA
ACCIAIOLI VERSO PONTE SANT’ANGELO,
IN TANGENZIALE EST DA VIA TIBURTINA ALLO SVINCOLO DELLA ROMA L’AQUILA VERSO
SAN GIOVANNI E IN VIA PRENESTINA DA VIA ACERRA A VIA DELL’ACQUA VERGINE
VERSO IL CENTRO
TRASPORTO PUBBLICO A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO IL SERVIZIO SULLA METRO C è
STATO RIPROGRAMMATO: LA CIRCOLAZIONE è ATTIVA SULL’INTERA LINEA MA DIVISA
IN TRE TRATTE
SAN GIOVANNI ALESSANDRINO
ALESSANDRINO GROTTE CELONI
GROTTE CELONI PANTANO
I PASSEGGERI PER VIAGGIARE SULL’INTERA TRATTA DEVONO CAMBIARE TRENO NELLE
STAZIONI DI ALESSANDRINO E GROTTECELONI
ATTIVO SERVIZIO BUS DI SUPPORTO TRA ALESSANDRINO E GROTTE CELONI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma