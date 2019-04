Traffico Roma del 05-04-2019 ore 14:30

VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 5 APRILE 2019 ORE 13.20 I.V.

DALLA CENTRALE LUCEVERDE

CAPITALE E DELL’ACI…

SI RALLENTA PER INCIDENTE ALL’ARDEATINO: IN VIA FONTE BUONO ALL’ ALTEZZA DI

VIA DI GROTTA PERFETTA, IN VIA FORNACE VIGNOLO IN PROSSIMITÀ DI VIA

FLAMINIA; IN CENTRO SU CORSO VITTORIO EMANULELE, NEI PRESSI DI PIAZZA

SFORZA CESARINI E IN VIA CASSIA NUOVA ALL’ALTEZZA DI LARGO PASQUALE

SARACENO

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SUL LUNGOTEVERE DA PONTE SISTO A VIA

ACCIAIOLI VERSO PONTE SANT’ANGELO,

IN TANGENZIALE EST DA VIA TIBURTINA ALLO SVINCOLO DELLA ROMA L’AQUILA VERSO

SAN GIOVANNI E IN VIA PRENESTINA DA VIA ACERRA A VIA DELL’ACQUA VERGINE

VERSO IL CENTRO

TRASPORTO PUBBLICO A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO IL SERVIZIO SULLA METRO C è

STATO RIPROGRAMMATO: LA CIRCOLAZIONE è ATTIVA SULL’INTERA LINEA MA DIVISA

IN TRE TRATTE

SAN GIOVANNI ALESSANDRINO

ALESSANDRINO GROTTE CELONI

GROTTE CELONI PANTANO

I PASSEGGERI PER VIAGGIARE SULL’INTERA TRATTA DEVONO CAMBIARE TRENO NELLE

STAZIONI DI ALESSANDRINO E GROTTECELONI

ATTIVO SERVIZIO BUS DI SUPPORTO TRA ALESSANDRINO E GROTTE CELONI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma