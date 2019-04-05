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Traffico Roma del 05-04-2019 ore 15:30

di - 05 Aprile 2019 - 15:30

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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 5 APRILE 2019 ORE 15.20 SS.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
RALLENTAMENTI  PER UN INCIDENTE  IN VIA SANTA CROCE IN GERUSALEMME,
 ALL’ALTEZZA DI VIA STATILIA, IN USCITA DA ROMA UN ALTRO INCIDENTE  IN VIA
CASSIA RALLENTMAENTI NEI PRESSI DI VIA MONTE PELOSO.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO   SU VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA
 GIOVANNI XXIII FINO A VIALE MOSCHEA, SULLA TANGENZIALE EST  TRA LA VIA
TIBURTINA E LO SVINCOLO PER LA A24 ROMA TERAMO E PROSEGUENDO DALLA VIA
PRENESTINA  FINO A A VIALE CASTRENSE DIREZIONE SAN GIOVANNI .
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO PROSEGUONO I DISAGI
SULLA METRO  C IN SEGUITO ADA UN GUASTO TECNICO IL SERVIZIO E’ STATO
RIPROGRAMMATO SULL’INTERA LINEA MA DIVISO IN TRE TRATTE
SAN GIOVANNI ALESSANDRINO
ALESSANDRINO GROTTE CELONI
GROTTE CELONI PANTANO
I PASSEGGERI PER VIAGGIARE SULL’INTERA TRATTA DEVONO CAMBIARE TRENO NELLE
STAZIONI DI ALESSANDRINO E GROTTECELONI
ATTIVO SERVIZIO BUS DI SUPPORTO TRA ALESSANDRINO E GROTTE CELONI
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIOANRMANENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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