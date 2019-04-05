Traffico Roma del 05-04-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 5 APRILE 2019 ORE 15.20 SS.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA SANTA CROCE IN GERUSALEMME,
ALL’ALTEZZA DI VIA STATILIA, IN USCITA DA ROMA UN ALTRO INCIDENTE IN VIA
CASSIA RALLENTMAENTI NEI PRESSI DI VIA MONTE PELOSO.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SU VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA
GIOVANNI XXIII FINO A VIALE MOSCHEA, SULLA TANGENZIALE EST TRA LA VIA
TIBURTINA E LO SVINCOLO PER LA A24 ROMA TERAMO E PROSEGUENDO DALLA VIA
PRENESTINA FINO A A VIALE CASTRENSE DIREZIONE SAN GIOVANNI .
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO PROSEGUONO I DISAGI
SULLA METRO C IN SEGUITO ADA UN GUASTO TECNICO IL SERVIZIO E’ STATO
RIPROGRAMMATO SULL’INTERA LINEA MA DIVISO IN TRE TRATTE
SAN GIOVANNI ALESSANDRINO
ALESSANDRINO GROTTE CELONI
GROTTE CELONI PANTANO
I PASSEGGERI PER VIAGGIARE SULL’INTERA TRATTA DEVONO CAMBIARE TRENO NELLE
STAZIONI DI ALESSANDRINO E GROTTECELONI
ATTIVO SERVIZIO BUS DI SUPPORTO TRA ALESSANDRINO E GROTTE CELONI
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIOANRMANENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma