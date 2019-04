Traffico Roma del 05-04-2019 ore 16:30

VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 5 APRILE 2019 ORE 15.20 SS.

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI…

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.

RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA SANTA CROCE IN GERUSALEMME,

ALL’ALTEZZA DI VIA STATILIA, IN USCITA DA ROMA UN ALTRO INCIDENTE IN VIA

CASSIA RALLENTMAENTI NEI PRESSI DI VIA MONTE PELOSO.

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SU VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA

GIOVANNI XXIII FINO A VIALE MOSCHEA, SULLA TANGENZIALE EST TRA LA VIA

TIBURTINA E LO SVINCOLO PER LA A24 ROMA TERAMO E PROSEGUENDO DALLA VIA

PRENESTINA FINO A A VIALE CASTRENSE DIREZIONE SAN GIOVANNI .

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO PROSEGUONO I DISAGI

SULLA METRO C IN SEGUITO ADA UN GUASTO TECNICO IL SERVIZIO E’ STATO

RIPROGRAMMATO SULL’INTERA LINEA MA DIVISO IN TRE TRATTE

SAN GIOVANNI ALESSANDRINO

ALESSANDRINO GROTTE CELONI

GROTTE CELONI PANTANO

I PASSEGGERI PER VIAGGIARE SULL’INTERA TRATTA DEVONO CAMBIARE TRENO NELLE

STAZIONI DI ALESSANDRINO E GROTTECELONI

ATTIVO SERVIZIO BUS DI SUPPORTO TRA ALESSANDRINO E GROTTE CELONI

PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIOANRMANENTO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma