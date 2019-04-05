Traffico Roma del 05-04-2019 ore 17:00
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 5 APRILE 2019 ORE 16.50 SS.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA MATTIA BATTISTINI ALL’ALTEZZA DI
VIA TITTA RUFFO , IN USCITA DA ROMA UN ALTRO INCIDENTE IN VIA CASSIA
RALLENTMAENTI NEI PRESSI DI VIA MONTE PELOSO.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SU VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA
GIOVANNI XXIII FINO A VIALE MOSCHEA, SULLA TANGENZIALE EST TRA LA VIA
TIBURTINA E LO SVINCOLO PER LA A24 ROMA TERAMO E PROSEGUENDO DALLA VIA
PRENESTINA FINO A A VIALE CASTRENSE DIREZIONE SAN GIOVANNI .
IN ZONA BOCCEA CHIUSA VIA FEDERICO GALEOTTI.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO PROSEGUONO I DISAGI
SULLA METRO C IN SEGUITO ADA UN GUASTO TECNICO IL SERVIZIO E’ STATO
RIPROGRAMMATO SULL’INTERA LINEA MA DIVISO IN TRE TRATTE
SAN GIOVANNI ALESSANDRINO
ALESSANDRINO GROTTE CELONI
GROTTE CELONI PANTANO
I PASSEGGERI PER VIAGGIARE SULL’INTERA TRATTA DEVONO CAMBIARE TRENO NELLE
STAZIONI DI ALESSANDRINO E GROTTECELONI
ATTIVO SERVIZIO BUS DI SUPPORTO TRA ALESSANDRINO E GROTTE CELONI
SULLA LINEA FL3 ROMA VITERBO , RISOLTO IL GUASTO TECNICO ALLA LINEA
ELETTRICA LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIOANRMANENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma