Traffico Roma del 05-04-2019 ore 17:30

VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 5 APRILE 2019 ORE 17.20 SS.

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.

TRAFFICO A RILENTO SUL RACCORDO ANULARE TRA LO SVINCOLO PER ROMA FIUMICINO

E QUELLO DELLA TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA

RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA MATTIA BATTISTINI ALL’ALTEZZA DI

VIA TITTA RUFFO , IN USCITA DA ROMA UN ALTRO INCIDENTE IN VIA CASSIA

RALLENTMAENTI NEI PRESSI DI VIA MONTE PELOSO.

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SU VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA

GIOVANNI XXIII FINO A VIALE MOSCHEA, SULLA TANGENZIALE EST TRA LA VIA

TIBURTINA E LO SVINCOLO PER LA A24 ROMA TERAMO E PROSEGUENDO DALLA VIA

PRENESTINA FINO A A VIALE CASTRENSE DIREZIONE SAN GIOVANNI .

IN ZONA BOCCEA CHIUSA VIA FEDERICO GALEOTTI.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO PROSEGUONO I DISAGI

SULLA METRO C IN SEGUITO AD UN GUASTO TECNICO IL SERVIZIO E’ STATO

RIPROGRAMMATO SULL’INTERA LINEA MA DIVISO IN TRE TRATTE.

ATTIVO SERVIZIO BUS DI SUPPORTO TRA ALESSANDRINO E GROTTE CELONI.

PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIOANRMANENTO.

