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Traffico Roma del 05-04-2019 ore 18:00

di - 05 Aprile 2019 - 18:00

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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 5 APRILE 2019 ORE 17.50  SS.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
TRAFFICO A RILENTO SUL RACCORDO ANULARE TRA LO SVINCOLO PER ROMA FIUMICINO
E  QUELLO DELLA TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA
RALLENTAMENTI  PER UN INCIDENTE  IN USCITA DA ROMA IN VIA DI PORTA
 MEDAGLIA UN ALTRO INCIDENTE IN VIA CASSIA RALLENTMAENTI   NEI PRESSI DI
VIA MONTE PELOSO.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO   SU VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA
 GIOVANNI XXIII FINO A VIALE MOSCHEA, SULLA TANGENZIALE EST  TRA LA VIA
TIBURTINA E LO SVINCOLO PER LA A24 ROMA TERAMO E PROSEGUENDO DALLA VIA
PRENESTINA  FINO A A VIALE CASTRENSE DIREZIONE SAN GIOVANNI .
IN ZONA BOCCEA  CHIUSA VIA FEDERICO GALEOTTI.
DALLE 20.30  VIA CRUCIS CON PARTENZA E  RITORNO ALLA PARROCCHIA DI SANTA
MARIA AUSILIATRICE .I FEDELI SFILERANNO LUNGO VIA TORQUATO, LARGO ORAZI E
CURIAZI, VIA MUZIO SCEVOLA VIA CLELIA, LARGO UNNIA VIA SUOR MAZZARELLO VIA
DON RUA E VIA TUSCOLANA. DEVIAZIONI  PER I BUS DELLE LINEE 16 E 85.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIOANRMANENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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