Traffico Roma del 05-04-2019 ore 18:00

VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 5 APRILE 2019 ORE 17.50 SS.

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI…

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.

TRAFFICO A RILENTO SUL RACCORDO ANULARE TRA LO SVINCOLO PER ROMA FIUMICINO

E QUELLO DELLA TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA

RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN USCITA DA ROMA IN VIA DI PORTA

MEDAGLIA UN ALTRO INCIDENTE IN VIA CASSIA RALLENTMAENTI NEI PRESSI DI

VIA MONTE PELOSO.

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SU VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA

GIOVANNI XXIII FINO A VIALE MOSCHEA, SULLA TANGENZIALE EST TRA LA VIA

TIBURTINA E LO SVINCOLO PER LA A24 ROMA TERAMO E PROSEGUENDO DALLA VIA

PRENESTINA FINO A A VIALE CASTRENSE DIREZIONE SAN GIOVANNI .

IN ZONA BOCCEA CHIUSA VIA FEDERICO GALEOTTI.

DALLE 20.30 VIA CRUCIS CON PARTENZA E RITORNO ALLA PARROCCHIA DI SANTA

MARIA AUSILIATRICE .I FEDELI SFILERANNO LUNGO VIA TORQUATO, LARGO ORAZI E

CURIAZI, VIA MUZIO SCEVOLA VIA CLELIA, LARGO UNNIA VIA SUOR MAZZARELLO VIA

DON RUA E VIA TUSCOLANA. DEVIAZIONI PER I BUS DELLE LINEE 16 E 85.

PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIOANRMANENTO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma