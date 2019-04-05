Traffico Roma del 05-04-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 5 APRILE 2019 ORE 18.20 D.R.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI
TRA LE USCITE VIA CASSIA FLAMINIA SALARIA, A SEGUIRE ALTRE FILE TRA LA VIA
NOMENTANA E PRENESTINA;
LUNGO L’ANELLO ESTERNO CODE A TRATTI TRA LE USCITE FIUMICNO ROMANINA
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE VERSO LA TANGENZIALE EST DA
PORTONACCIO; IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO IL RACCORDO RALLENTAMENTI DA VIA
FIORENTINI
SEGNALIAMO UN INCIDENTE IN VIA CASSIA CON RALLENTMAENTI NEI PRESSI DI VIA
MONTE PELOSO.
ABBIAMO POI ALTRI INCIDENTI CON POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE
IN VIA DI PORTONACCIO, AD ALTEZZA DEPOSITO ATAC
IN VIALE PALMIRO TOGLIATTI, AD ALTEZZA DI VIA SANTI ROMANO
ANCORA IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, NEI PRESSI DI VIALE DELLA CIVILTÀ DEL
LAVORO
POI IN VIA OSTIENSE NEI PRESSI DI VIA DI PONTE LADRONE
INFINE, IN VIA DEI ROMAGNOLI, TRA VIALE ENRICO ORTOLANI E VIA CARDINAL CIBO
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SU VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA
GIOVANNI XXIII FINO A VIALE MOSCHEA, SULLA TANGENZIALE EST TRA LA VIA
TIBURTINA E LO SVINCOLO PER LA A24 ROMA TERAMO E PROSEGUENDO DALLA VIA
PRENESTINA FINO A VIALE CASTRENSE DIREZIONE SAN GIOVANNI .
INFINE IL TRASPORTO
PROSEGUONO I DISAGI SULLA METRO C IN SEGUITO AD UN GUASTO TECNICO IL
SERVIZIO E’ STATO RIPROGRAMMATO SULL’INTERA LINEA MA DIVISO IN TRE TRATTE.
ATTIVO SERVIZIO BUS DI SUPPORTO TRA ALESSANDRINO E GROTTE CELONI.
È TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma