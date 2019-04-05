Traffico Roma del 05-04-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 5 APRILE 2019 ORE 19.20 SS.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
BUON SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
TRAFFICO RALLENTATO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA
RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DI COLOMBO E LA TUSCOLANA, MENTRE IN
CARREGGIATA INTERNA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLO
SVINCOLO DELLA TIBURTINA.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SU VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA
GIOVANNI XXIII FINO A VIALE MOSCHEA, SULLA TANGENZIALE EST TRA LA VIA
TIBURTINA E LO SVINCOLO PER LA A24 ROMA TERAMO E PROSEGUENDO DALLA VIA
PRENESTINA FINO A A VIALE CASTRENSE DIREZIONE SAN GIOVANNI.
POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UNA SERIE DI INCIDENTI IN VIA DI PORTONACCIO,
ALL’ALTEZZA DEL DEPOSITO ATAC IN VIALE PALMIRO TOGLIATTI, NEI PRESSI DI
VIA SANTI ROMANO E INFINE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, ALLA’ALTEZZA DI
VIALE DELLA CIVILTÀ DEL LAVORO.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO PROSEGUONO I DISAGI
SULLA METRO C IN SEGUITO AD UN GUASTO TECNICO IL SERVIZIO E’ STATO
RIPROGRAMMATO SULL’INTERA LINEA MA DIVISO IN TRE TRATTE.
ATTIVO SERVIZIO BUS DI SUPPORTO TRA ALESSANDRINO E GROTTE CELONI.
Per consentire il completamento dell’intervento tecnicodalle ore 21 sarà
sospesa la circolszione nella tratta Grotte Celoni-Alessandrino nelle due
direzioni.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma