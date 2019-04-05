Traffico Roma del 05-04-2019 ore 20:00
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 5 APRILE 2019 ORE 19.50 SS.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
BUON SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
TRAFFICO RALLENTATO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LO
SVINCOLO DI COLOMBO E LA TUSCOLANA,
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SU VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA
GIOVANNI XXIII FINO A VIALE MOSCHEA, SULLA TANGENZIALE EST TRA LA VIA
TIBURTINA E LO SVINCOLO PER LA A24 ROMA TERAMO E PROSEGUENDO DALLA VIA
PRENESTINA FINO A A VIALE CASTRENSE DIREZIONE SAN GIOVANNI.
NELLA ZONA DI TORRE MAURA PER UN INCIDENTE SI VIAGGIA A RILENTO IN VIA
WALTER TOBAGI ALL’ALTEZZA DELLA METRO C.POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UNA
SERIE DI INCIDENTI IN VIA DI PORTONACCIO, ALL’ALTEZZA DEL DEPOSITO ATAC IN
VIALE PALMIRO TOGLIATTI, NEI PRESSI DI VIA SANTI ROMANO E INFINE IN VIA
CRISTOFORO COLOMBO, ALLA’ALTEZZA DI VIALE DELLA CIVILTÀ DEL LAVORO.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO PROSEGUONO I DISAGI
SULLA METRO C IN SEGUITO AD UN GUASTO TECNICO IL SERVIZIO E’ STATO
RIPROGRAMMATO SULL’INTERA LINEA MA DIVISO IN TRE TRATTE.
ATTIVO SERVIZIO BUS DI SUPPORTO TRA ALESSANDRINO E GROTTE CELONI.
PER CONSENTIRE IL COMPLETAMENTO TECNICO DALLE ORE 21.00 SARA’ SOSPESA LA
CIRCOLAZIONE NELLA TRATTA GROTTE CELONI- ALESSANDRINO NELLE DUE DIREZIONI.
PER OGGI E’ TUTTO GRAZIE DELL’ASCOLTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma