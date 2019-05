Traffico Roma del 05-05-2019 ore 07:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 5 MAGGIO ORE 7:20

CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE.

COME OGNI DOMENICA PEDONALIZZATA VIA DEI FORI IMPERIALI, DOVE STAMATTINA È

IN PROGRAMMA UNA MANIFESTAZIONE DI MINIBASKET ALLA QUALE PARTECIPERANNO

CIRCA 400 GIOVANI ATLETI.

ALL’AURELIO TRA LE 7 E LE 13 SI SVOLGERÀ LA NONA EDIZIONE DELLA

MANIFESTAZIONE PODISTICA “CORRI BRAVETTA”, CON PARTENZA E ARRIVO IN VIA DEI

CAPASSO. IL PERCORSO DELLA GARA SI SNODERÀ ATTREVERSO VIA AURELIA ANTICA,

VILLA PAMPHILI E VIA DI BRAVETTA.

DEVIATE O LIMITATE LE LINEE DEL TRAPORTO PUBBLICO.

A OSTIA, MANIFESTAZIONE SOCIO-CULTURALE-COMMERCIALE SU VIALE DELLE

REPUBBLICHE MARINARE. PER TUTTA LA GIORNATA È PREVISTA LA CHIUSURA DELLA

STRADA FRA IL LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI E CORSO DUCA DI GENOVA, IN

DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO.

IN TEMA DI TARSPORTO FERROVIARIO, SULLA LINEA ROMA – FORMIA – NAPOLI DALLE

7.45 ALLE 17.00 SARÀ SOSPESA LA CIRCOLAZIONE FRA MONTE SAN BIAGIO E SESSA

AURUNCA, PER IL DISINNESCO E LA RIMOZIONE DI UN RESIDUATO BELLICO RINVENUTO

NEL COMUNE DI FORMIA.

I TRENI DELLA LUNGA PERCORRENZA VIAGGERANNO SUL PERCORSO ALTERNATIVO, VIA

CASSINO, SENZA EFFETTUARE LE FERMATE INTERMEDIE TRA ROMA E AVERSA;

I TRENI REGIONALI CIRCOLERANNO TRA ROMA – MONTE SAN BIAGIO E FRA SESSA

AURUNCA – NAPOLI.

DANIELE GUERRISI

