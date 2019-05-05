Traffico Roma del 05-05-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 5 MAGGIO ORE 7:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE.
COME OGNI DOMENICA PEDONALIZZATA VIA DEI FORI IMPERIALI, DOVE STAMATTINA È
IN PROGRAMMA UNA MANIFESTAZIONE DI MINIBASKET ALLA QUALE PARTECIPERANNO
CIRCA 400 GIOVANI ATLETI.
ALL’AURELIO TRA LE 7 E LE 13 SI SVOLGERÀ LA NONA EDIZIONE DELLA
MANIFESTAZIONE PODISTICA “CORRI BRAVETTA”, CON PARTENZA E ARRIVO IN VIA DEI
CAPASSO. IL PERCORSO DELLA GARA SI SNODERÀ ATTREVERSO VIA AURELIA ANTICA,
VILLA PAMPHILI E VIA DI BRAVETTA.
DEVIATE O LIMITATE LE LINEE DEL TRAPORTO PUBBLICO.
A OSTIA, MANIFESTAZIONE SOCIO-CULTURALE-COMMERCIALE SU VIALE DELLE
REPUBBLICHE MARINARE. PER TUTTA LA GIORNATA È PREVISTA LA CHIUSURA DELLA
STRADA FRA IL LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI E CORSO DUCA DI GENOVA, IN
DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO.
IN TEMA DI TARSPORTO FERROVIARIO, SULLA LINEA ROMA – FORMIA – NAPOLI DALLE
7.45 ALLE 17.00 SARÀ SOSPESA LA CIRCOLAZIONE FRA MONTE SAN BIAGIO E SESSA
AURUNCA, PER IL DISINNESCO E LA RIMOZIONE DI UN RESIDUATO BELLICO RINVENUTO
NEL COMUNE DI FORMIA.
I TRENI DELLA LUNGA PERCORRENZA VIAGGERANNO SUL PERCORSO ALTERNATIVO, VIA
CASSINO, SENZA EFFETTUARE LE FERMATE INTERMEDIE TRA ROMA E AVERSA;
I TRENI REGIONALI CIRCOLERANNO TRA ROMA – MONTE SAN BIAGIO E FRA SESSA
AURUNCA – NAPOLI.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma