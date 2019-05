Traffico Roma del 05-05-2019 ore 08:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 5 MAGGIO ORE 8:20 MG

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLA RETE STRADALE

E AUTOSTRADALE ROMANA.

NEI PRESSI DELLA STAZIONE TERMINI POSSIBILI DISAGI PERO’ PER UN INCIDENTE

AVVENUTO ALL’INCROCIO TRA VIA MARSALA E VIA VICENZA.

ALTRI PROBABILI DIFFICOLTA’ AL TRAFFICO A MONTE SACRO, PER UN ALTRO

INCIDENTE AVVENUTO IN VIA UGO OJETTI ALL’ALTEZZA DI VIA ARRIGO CAJUMI.

NEI PRESSI DELLO STADIO OLIMPICO, DA IERI CHIUSA AL TRAFFICO VIA EDMONDO DE

AMICIS PER ACCERTAMENTI TECNICI E LA PRESENZA DI NOTEVOLE QUANTITÀ DI ACQUA

SULLA CARREGGIATA.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO:

ALL’AURELIO IN PROGRAMMA SINO ALLE 13:00 LA NONA EDIZIONE DELLA

MANIFESTAZIONE PODISTICA “CORRI BRAVETTA”, CON PARTENZA E ARRIVO IN VIA DEI

CAPASSO;

IL PERCORSO DELLA GARA SI SNODERÀ ATTREVERSO VIA AURELIA ANTICA, VILLA

PAMPHILI E VIA DI BRAVETTA;

DEVIATE O LIMITATE ALCUNE LINEE BUS.

SULLA LINEA ROMA – FORMIA – NAPOLI DALLE 7:45 ALLE 17:00 SOSPESA LA

CIRCOLAZIONE FRA MONTE SAN BIAGIO E SESSA AURUNCA,

PER IL DISINNESCO E LA RIMOZIONE DI UN RESIDUATO BELLICO RINVENUTO NEL

COMUNE DI FORMIA.

I TRENI DELLA LUNGA PERCORRENZA VIAGGERANNO SUL PERCORSO ALTERNATIVO, VIA

CASSINO, SENZA EFFETTUARE LE FERMATE INTERMEDIE TRA ROMA E AVERSA;

I TRENI REGIONALI CIRCOLERANNO TRA ROMA – MONTE SAN BIAGIO E

FRA SESSA AURUNCA – NAPOLI.

