Traffico Roma del 05-05-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 5 MAGGIO ORE 9:20 MG
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
LA CIRCOLAZIONE CONTINUA AD ESSERE SCORREVOLE IN QUESTE PRIME ORE DEL
MATTINO SULL’INTERA RETE STRADALE ROMANA.
QUATTRO INCIDENTI PERO’ POTREBBERO CREARE DEI DISAGI AL TRAFFICO:
A TESTACCIO, IN VIA NICOLA ZABAGLIA,
SULLA CIRCONVALLAZIONE TIBURTINA, IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI, ALL’ALTEZZA
DELLO SVINCOLO PER PIAZZALE DEL VERANO,
NEI PRESSI DELLA STAZIONE TERMINI ALL’INCROCIO TRA VIA MARSALA E VIA
VICENZA E
A MONTE SACRO, IN VIA UGO OJETTI ALL’ALTEZZA DI VIA ARRIGO CAJUMI.
NEI PRESSI DELLO STADIO OLIMPICO, DA POCO RIAPERTA AL TRAFFICO VIA EDMONDO
DE AMICIS CHIUSA IN PRECEDENZA PER ACCERTAMENTI TECNICI E LA PRESENZA DI
NOTEVOLE QUANTITÀ DI ACQUA SULLA CARREGGIATA.
AD OSTIA, MANIFESTAZIONE SOCIO-CULTURALE-COMMERCIALE IN
VIALE DELLE REPUBBLICHE MARINARE.
PER TUTTA LA GIORNATA CHIUSURA DELLA STRADA
FRA IL LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI E CORSO DUCA DI GENOVA,
IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO:
ALL’AURELIO IN PROGRAMMA SINO ALLE 13:00 LA NONA EDIZIONE DELLA
MANIFESTAZIONE PODISTICA “CORRI BRAVETTA”, CON PARTENZA E ARRIVO IN VIA DEI
CAPASSO;
IL PERCORSO DELLA GARA SI SNODERÀ ATTREVERSO VIA AURELIA ANTICA, VILLA
PAMPHILI E VIA DI BRAVETTA;
DEVIATE O LIMITATE ALCUNE LINEE BUS.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma