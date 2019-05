Traffico Roma del 05-05-2019 ore 10:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 5 MAGGIO ORE 10:20

CONTINUA AD ESSERE SCARSA LA CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE,

CIONONOSTANTE NON MANCANO SEGNALAZIONI DI INCIDENTI, IL PIÙ GRAVE DEI QUALI

COMPORTA LA CHIUSURA, SULLA TANG.EST, DELLA CIRCONVALLAZIONE TIBURTINA

ALL’ ALTEZZA DELL’USCITA DI P.LE DEL VERANO IN DIREZIONE S. GIOVANNI: I

VEICOLI IN TRANSITO VENGONO CONVOGLIATI SULLA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA

ALL’USCITA PER LA STAZIONE TIBURTINA

ALL’AURELIO È IN PIENO SVOLGIMENTO LA CORSA PODISTICA “CORRI BRAVETTA”, CON

ARRIVO IN VIA DEI CAPASSO. IL PERCORSO DELLA GARA SI SNODA ATTREVERSO VIA

AURELIA ANTICA, VILLA PAMPHILI E VIA DI BRAVETTA.

DEVIATE O LIMITATE LE LINEE DEL TRAPORTO PUBBLICO.

A OSTIA, MANIFESTAZIONE SOCIO-CULTURALE-COMMERCIALE SU VIALE DELLE

REPUBBLICHE MARINARE: LA STRADA RIMARRÀ CHIUSA PER TUTTA LA GIORNATA FRA IL

LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI E CORSO DUCA DI GENOVA, IN DIREZIONE DI

QUEST’ULTIMO.

IN TEMA DI TARSPORTO FERROVIARIO, SULLA LINEA ROMA – FORMIA – NAPOLI DALLE

7.45 ALLE 17.00 SARÀ SOSPESA LA CIRCOLAZIONE FRA MONTE SAN BIAGIO E SESSA

AURUNCA, PER IL DISINNESCO E LA RIMOZIONE DI UN RESIDUATO BELLICO RINVENUTO

NEL COMUNE DI FORMIA.

I TRENI DELLA LUNGA PERCORRENZA VIAGGERANNO SUL PERCORSO ALTERNATIVO, VIA

CASSINO, SENZA EFFETTUARE LE FERMATE INTERMEDIE TRA ROMA E AVERSA;

I TRENI REGIONALI CIRCOLERANNO TRA ROMA – MONTE SAN BIAGIO E FRA SESSA

AURUNCA – NAPOLI.

DANIELE GUERRISI

