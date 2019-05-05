Traffico Roma del 05-05-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 5 MAGGIO ORE 10:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
CONTINUA AD ESSERE SCARSA LA CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE,
CIONONOSTANTE NON MANCANO SEGNALAZIONI DI INCIDENTI, IL PIÙ GRAVE DEI QUALI
COMPORTA LA CHIUSURA, SULLA TANG.EST, DELLA CIRCONVALLAZIONE TIBURTINA
ALL’ ALTEZZA DELL’USCITA DI P.LE DEL VERANO IN DIREZIONE S. GIOVANNI: I
VEICOLI IN TRANSITO VENGONO CONVOGLIATI SULLA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA
ALL’USCITA PER LA STAZIONE TIBURTINA
ALL’AURELIO È IN PIENO SVOLGIMENTO LA CORSA PODISTICA “CORRI BRAVETTA”, CON
ARRIVO IN VIA DEI CAPASSO. IL PERCORSO DELLA GARA SI SNODA ATTREVERSO VIA
AURELIA ANTICA, VILLA PAMPHILI E VIA DI BRAVETTA.
DEVIATE O LIMITATE LE LINEE DEL TRAPORTO PUBBLICO.
A OSTIA, MANIFESTAZIONE SOCIO-CULTURALE-COMMERCIALE SU VIALE DELLE
REPUBBLICHE MARINARE: LA STRADA RIMARRÀ CHIUSA PER TUTTA LA GIORNATA FRA IL
LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI E CORSO DUCA DI GENOVA, IN DIREZIONE DI
QUEST’ULTIMO.
IN TEMA DI TARSPORTO FERROVIARIO, SULLA LINEA ROMA – FORMIA – NAPOLI DALLE
7.45 ALLE 17.00 SARÀ SOSPESA LA CIRCOLAZIONE FRA MONTE SAN BIAGIO E SESSA
AURUNCA, PER IL DISINNESCO E LA RIMOZIONE DI UN RESIDUATO BELLICO RINVENUTO
NEL COMUNE DI FORMIA.
I TRENI DELLA LUNGA PERCORRENZA VIAGGERANNO SUL PERCORSO ALTERNATIVO, VIA
CASSINO, SENZA EFFETTUARE LE FERMATE INTERMEDIE TRA ROMA E AVERSA;
I TRENI REGIONALI CIRCOLERANNO TRA ROMA – MONTE SAN BIAGIO E FRA SESSA
AURUNCA – NAPOLI.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma