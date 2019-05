Traffico Roma del 05-05-2019 ore 12:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 5 MAGGIO ORE 12:20

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII ALL’ ALTEZZA DI

VIA MARIO FANI IN DIREZIONE DELLA VIA TRIONFALE.

ALL’AURELIO È IN PIENO SVOLGIMENTO LA CORSA PODISTICA “CORRI BRAVETTA”, CON

ARRIVO IN VIA DEI CAPASSO. IL PERCORSO DELLA GARA SI SNODA ATTREVERSO VIA

AURELIA ANTICA, VILLA PAMPHILI E VIA DI BRAVETTA.

DEVIATE O LIMITATE LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO.

ALLE 15:00 ALLO STADIO OLIMPICO, È IN PROGRAMMA L’INCONTRO DI CALCIO

“LAZIO– ATALANTA”: GIÀ SCATTATE LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ DELLA ZONA,

ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.

A ROMA SUD, TRA LA CECCHIGNOLA E CASTEL DI LEVA, CHIUSA PER VORAGINE VIA

CASTEL DI LEVA FRA VIA DI TORRE SANT’ANASTASIA E VIA DELLA CECCHIGNOLA IN

ENTRAMBE LE DIREZIONI.

SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO PER TRAFFICO INTENSO IN

CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO PER LA VIA DEL MARE-OSTIENSE SINO AL

BIVIO PER LA ROMA-FIUMICINO, IN DIREZIONE DELLE USCITE AURELIA E CASSIA.

