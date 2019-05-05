Traffico Roma del 05-05-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 5 MAGGIO ORE 12:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII ALL’ ALTEZZA DI
VIA MARIO FANI IN DIREZIONE DELLA VIA TRIONFALE.
ALL’AURELIO È IN PIENO SVOLGIMENTO LA CORSA PODISTICA “CORRI BRAVETTA”, CON
ARRIVO IN VIA DEI CAPASSO. IL PERCORSO DELLA GARA SI SNODA ATTREVERSO VIA
AURELIA ANTICA, VILLA PAMPHILI E VIA DI BRAVETTA.
DEVIATE O LIMITATE LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO.
ALLE 15:00 ALLO STADIO OLIMPICO, È IN PROGRAMMA L’INCONTRO DI CALCIO
“LAZIO– ATALANTA”: GIÀ SCATTATE LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ DELLA ZONA,
ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.
A ROMA SUD, TRA LA CECCHIGNOLA E CASTEL DI LEVA, CHIUSA PER VORAGINE VIA
CASTEL DI LEVA FRA VIA DI TORRE SANT’ANASTASIA E VIA DELLA CECCHIGNOLA IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI.
SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO PER TRAFFICO INTENSO IN
CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO PER LA VIA DEL MARE-OSTIENSE SINO AL
BIVIO PER LA ROMA-FIUMICINO, IN DIREZIONE DELLE USCITE AURELIA E CASSIA.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma