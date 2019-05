Traffico Roma del 05-05-2019 ore 13:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 5 MAGGIO ORE 13:20 MG

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE E AUTOSTRADE ROMANE.

UNA ECCEZIONE E’ VIA AURELIA ANTICA DOVE IL TRAFFICO E’ INTENSO E

RALLENTATO TRA VIA AURELIA E LARGO DON LUIGI GUANELLA,

IN DIREZIONE CENTRO.

SI RALLENTA POI SULLA TANGENZIALE EST, VERSO SAN GIOVANNI,

TRA VIA PRENESTINA E VIA NOLA.

A CAUSA DI UNA VORAGINE CHIUSA AL TRAFFICO VIA CASTEL DI LEVA,

FRA VIA DI TORRE SANT’ANASTASIA E VIA DELLA CECCHIGNOLA.

ALLE 15:00 ALLO STADIO OLIMPICO, È IN PROGRAMMA L’INCONTRO DI CALCIO

“LAZIO– ATALANTA”: ATTIVE LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ DELLA ZONA,

ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.

A OSTIA, MANIFESTAZIONE SOCIO-CULTURALE-COMMERCIALE SU VIALE DELLE

REPUBBLICHE MARINARE.

PER TUTTA LA GIORNATA È PREVISTA LA CHIUSURA DELLA STRADA FRA IL LUNGOMARE

PAOLO TOSCANELLI E CORSO DUCA DI GENOVA, IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO.

