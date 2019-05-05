Traffico Roma del 05-05-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 5 MAGGIO ORE 13:20 MG
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE E AUTOSTRADE ROMANE.
UNA ECCEZIONE E’ VIA AURELIA ANTICA DOVE IL TRAFFICO E’ INTENSO E
RALLENTATO TRA VIA AURELIA E LARGO DON LUIGI GUANELLA,
IN DIREZIONE CENTRO.
SI RALLENTA POI SULLA TANGENZIALE EST, VERSO SAN GIOVANNI,
TRA VIA PRENESTINA E VIA NOLA.
A CAUSA DI UNA VORAGINE CHIUSA AL TRAFFICO VIA CASTEL DI LEVA,
FRA VIA DI TORRE SANT’ANASTASIA E VIA DELLA CECCHIGNOLA.
ALLE 15:00 ALLO STADIO OLIMPICO, È IN PROGRAMMA L’INCONTRO DI CALCIO
“LAZIO– ATALANTA”: ATTIVE LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ DELLA ZONA,
ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.
A OSTIA, MANIFESTAZIONE SOCIO-CULTURALE-COMMERCIALE SU VIALE DELLE
REPUBBLICHE MARINARE.
PER TUTTA LA GIORNATA È PREVISTA LA CHIUSURA DELLA STRADA FRA IL LUNGOMARE
PAOLO TOSCANELLI E CORSO DUCA DI GENOVA, IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma