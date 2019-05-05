Traffico Roma del 05-05-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 5 MAGGIO ORE 15:20 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
POCO TRAFFICO SULLE STRADE DI ROMA
VIA CASTEL DI LEVA DA IERI PER UNA FRANA E’ CHIUSA AL TRAFFICO, TRA VIA DI
TORRE SANT’ANASTASIA E VIA DELLA CECCHIGNOLA.
ALLO STADIO OLIMPICO, SI STA GIOCANDO “LAZIO– ATALANTA”: ATTIVE LE
MODIFICHE ALLA VIABILITÀ DELLA ZONA, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.
A OSTIA LIDO FINO ALLE 24.00, DIVIETO DI TRANSITO IN VIALE DELLE
REPUBBLICHE MARINARE, DA LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI A CORSO DUCA DI GENOVA
PER LO SVOLGIMENTO UNA MANIFESTAZIONE
PER IL DISINNESCO E LA RIMOZIONE DI UN RESIDUATO BELLICO RINVENUTO NEL
COMUNE DI FORMIA.SULLA LINEA FERROVIARIA ROMA – FORMIA – NAPOLI FINO ALLE
17.00 SOSPESA LA CIRCOLAZIONE TRA LE STAZIONI DI MONTE SAN BIAGIO E DI
SESSA AURUNCA,
I TRENI DELLA LUNGA PERCORRENZA VIAGGIANO SUL PERCORSO ALTERNATIVO, VIA
CASSINO, SENZA EFFETTUARE LE FERMATE INTERMEDIE TRA ROMA E AVERSA;
I TRENI REGIONALI CIRCOLANO TRA ROMA – MONTE SAN BIAGIO E TRA SESSA
AURUNCA – NAPOLI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma