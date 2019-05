Traffico Roma del 05-05-2019 ore 16:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 5 MAGGIO ORE 16:20 SC

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

TRAFFICO SCORREVOLE, SULLE STRADE DELLA CAPITALE

REGOLARE LA CIRCOLAZIONE AL MOMENTO ANCHE SULLE DUE CARREGGIATE DEL

RACCORDO ANULARE

VIA CASTEL DI LEVA DA IERI PER UNA FRANA E’ CHIUSA AL TRAFFICO, TRA VIA DI

TORRE SANT’ANASTASIA E VIA DELLA CECCHIGNOLA.

A OSTIA LIDO FINO ALLE 24.00, DIVIETO DI TRANSITO IN VIALE DELLE

REPUBBLICHE MARINARE, DA LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI A CORSO DUCA DI GENOVA

PER LO SVOLGIMENTO UNA MANIFESTAZIONE

PER IL DISINNESCO E LA RIMOZIONE DI UN RESIDUATO BELLICO RINVENUTO NEL

COMUNE DI FORMIA.SULLA LINEA FERROVIARIA ROMA – FORMIA – NAPOLI FINO ALLE

17.00 SOSPESA LA CIRCOLAZIONE TRA LE STAZIONI DI MONTE SAN BIAGIO E DI

SESSA AURUNCA,

I TRENI DELLA LUNGA PERCORRENZA VIAGGIANO SUL PERCORSO ALTERNATIVO, VIA

CASSINO, SENZA EFFETTUARE LE FERMATE INTERMEDIE TRA ROMA E AVERSA;

I TRENI REGIONALI CIRCOLANO TRA ROMA – MONTE SAN BIAGIO E TRA SESSA

AURUNCA – NAPOLI.

DIVIETO DI TRANSITO DA DOMANI AL 17 MAGGIO VIA DI S. MARIA GORETTI DA

PIAZZA ADDIS ABEBA DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 16.00, ECCETTO I VEICOLI

DIRETTI ALLE AREE INTERNE AI FABBRICATI. ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA IN

LOCO.

CHIUSA DA DOMANI AL 26 MAGGIO INVECE VIA PIETRO BEMBO: FRA VIA GIOVANNI

D’ANDREA E VIA GABRIELE PALEOTTI

PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE

