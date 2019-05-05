Traffico Roma del 05-05-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 5 MAGGIO ORE 16:20 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO SCORREVOLE, SULLE STRADE DELLA CAPITALE
REGOLARE LA CIRCOLAZIONE AL MOMENTO ANCHE SULLE DUE CARREGGIATE DEL
RACCORDO ANULARE
VIA CASTEL DI LEVA DA IERI PER UNA FRANA E’ CHIUSA AL TRAFFICO, TRA VIA DI
TORRE SANT’ANASTASIA E VIA DELLA CECCHIGNOLA.
A OSTIA LIDO FINO ALLE 24.00, DIVIETO DI TRANSITO IN VIALE DELLE
REPUBBLICHE MARINARE, DA LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI A CORSO DUCA DI GENOVA
PER LO SVOLGIMENTO UNA MANIFESTAZIONE
PER IL DISINNESCO E LA RIMOZIONE DI UN RESIDUATO BELLICO RINVENUTO NEL
COMUNE DI FORMIA.SULLA LINEA FERROVIARIA ROMA – FORMIA – NAPOLI FINO ALLE
17.00 SOSPESA LA CIRCOLAZIONE TRA LE STAZIONI DI MONTE SAN BIAGIO E DI
SESSA AURUNCA,
I TRENI DELLA LUNGA PERCORRENZA VIAGGIANO SUL PERCORSO ALTERNATIVO, VIA
CASSINO, SENZA EFFETTUARE LE FERMATE INTERMEDIE TRA ROMA E AVERSA;
I TRENI REGIONALI CIRCOLANO TRA ROMA – MONTE SAN BIAGIO E TRA SESSA
AURUNCA – NAPOLI.
DIVIETO DI TRANSITO DA DOMANI AL 17 MAGGIO VIA DI S. MARIA GORETTI DA
PIAZZA ADDIS ABEBA DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 16.00, ECCETTO I VEICOLI
DIRETTI ALLE AREE INTERNE AI FABBRICATI. ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA IN
LOCO.
CHIUSA DA DOMANI AL 26 MAGGIO INVECE VIA PIETRO BEMBO: FRA VIA GIOVANNI
D’ANDREA E VIA GABRIELE PALEOTTI
PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma