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Traffico Roma del 05-05-2019 ore 16:30

di - 05 Maggio 2019 - 16:30

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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 5 MAGGIO ORE 16:20 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO SCORREVOLE, SULLE STRADE DELLA CAPITALE
REGOLARE LA CIRCOLAZIONE AL MOMENTO ANCHE SULLE DUE CARREGGIATE DEL
RACCORDO ANULARE
VIA CASTEL DI LEVA DA IERI PER UNA FRANA E’ CHIUSA AL TRAFFICO, TRA VIA DI
TORRE SANT’ANASTASIA E VIA DELLA CECCHIGNOLA.
A OSTIA LIDO  FINO ALLE 24.00,  DIVIETO DI TRANSITO  IN VIALE DELLE
REPUBBLICHE MARINARE, DA LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI A CORSO DUCA DI GENOVA
PER LO SVOLGIMENTO UNA MANIFESTAZIONE
PER IL DISINNESCO E LA RIMOZIONE DI UN RESIDUATO BELLICO RINVENUTO NEL
COMUNE DI FORMIA.SULLA LINEA FERROVIARIA ROMA – FORMIA – NAPOLI  FINO ALLE
17.00 SOSPESA LA CIRCOLAZIONE TRA LE STAZIONI DI MONTE SAN BIAGIO E DI
SESSA AURUNCA,
I TRENI DELLA LUNGA PERCORRENZA VIAGGIANO SUL PERCORSO ALTERNATIVO, VIA
CASSINO, SENZA EFFETTUARE LE FERMATE INTERMEDIE TRA ROMA E AVERSA;
I TRENI REGIONALI CIRCOLANO TRA ROMA – MONTE SAN BIAGIO E TRA SESSA
AURUNCA – NAPOLI.
DIVIETO DI TRANSITO DA DOMANI AL  17 MAGGIO VIA DI S. MARIA GORETTI DA
PIAZZA  ADDIS ABEBA DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 16.00, ECCETTO I VEICOLI
DIRETTI ALLE AREE INTERNE AI FABBRICATI. ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA IN
LOCO.
CHIUSA  DA DOMANI AL 26 MAGGIO INVECE VIA PIETRO BEMBO: FRA VIA GIOVANNI
D’ANDREA E VIA GABRIELE PALEOTTI
PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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