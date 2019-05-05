Traffico Roma del 05-05-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 5 MAGGIO ORE 17:20 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SU VIA DELLA MAGLIANA PER INCIDENTE DISAGI AL TRAFFICO ALTEZZA VIA CITTA’
DI PRATO
CODE IN ENTRATA SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE SULLA ROMA
FIUMICINO
BREVI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA DALL’APPIA
ALL’USCITA PER ROMA SUD
AD OSTIA LIDO FINO ALLE 24.00, DIVIETO DI TRANSITO IN VIALE DELLE
REPUBBLICHE MARINARE, DA LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI A CORSO DUCA DI GENOVA
PER LO SVOLGIMENTO UNA MANIFESTAZIONE
TONRIAMO A ROMA, DIVIETO DI TRANSITO DA DOMANI AL 17 MAGGIO SU VIA DI S.
MARIA GORETTI DA PIAZZA ADDIS ABEBA DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 16.00,
ECCETTO I VEICOLI DIRETTI ALLE AREE INTERNE AI FABBRICATI. ATTENZIONE ALLA
SEGNALETICA IN LOCO.
CHIUSA DA DOMANI AL 26 MAGGIO INVECE VIA PIETRO BEMBO: FRA VIA GIOVANNI
D’ANDREA E VIA GABRIELE PALEOTTI
PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma