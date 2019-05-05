Traffico Roma del 05-05-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 5 MAGGIO ORE 18:20 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SI STA INTENSIFICANDO IL TRAFICO SULLE STRADE DELLA CAPITALE FILE SUL
RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMNINA E SALARIA E POI IN
ESTERNA DALL’APPIA ALL’USCITA PER ROMA SUD
CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST
VEROS ROMA CENTRO
E SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI DALLA GALLERIA GIOVANNI XIII ALLA SALARIA
E PIU’ AVANTI DA VIA DEI MONTI TIBURTINI ALLO SVICNOLO A24 TUTTO VERSO SAN
GIOVANNI
SU VIA DELLA MAGLIANA PER INCIDENTE DISAGI AL TRAFFICO ALTEZZA VIA CITTA’
DI PRATO
AD OSTIA LIDO FINO ALLE 24.00, DIVIETO DI TRANSITO IN VIALE DELLE
REPUBBLICHE MARINARE, DA LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI A CORSO DUCA DI GENOVA
PER LO SVOLGIMENTO UNA MANIFESTAZIONE
E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma