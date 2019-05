Traffico Roma del 05-05-2019 ore 18:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 5 MAGGIO ORE 18:20 SC

SI STA INTENSIFICANDO IL TRAFICO SULLE STRADE DELLA CAPITALE FILE SUL

RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMNINA E SALARIA E POI IN

ESTERNA DALL’APPIA ALL’USCITA PER ROMA SUD

CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST

VEROS ROMA CENTRO

E SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI DALLA GALLERIA GIOVANNI XIII ALLA SALARIA

E PIU’ AVANTI DA VIA DEI MONTI TIBURTINI ALLO SVICNOLO A24 TUTTO VERSO SAN

GIOVANNI

SU VIA DELLA MAGLIANA PER INCIDENTE DISAGI AL TRAFFICO ALTEZZA VIA CITTA’

DI PRATO

AD OSTIA LIDO FINO ALLE 24.00, DIVIETO DI TRANSITO IN VIALE DELLE

REPUBBLICHE MARINARE, DA LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI A CORSO DUCA DI GENOVA

PER LO SVOLGIMENTO UNA MANIFESTAZIONE

