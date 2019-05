Traffico Roma del 05-05-2019 ore 19:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 5 MAGGIO ORE 19:20 SC

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

A SUD DI ROMA SULLA DIRAMAZIONE DELL’AUTOSOLE CODE DA TORRENOVA AL RACCORDO

ANUALARE

FILE SULLA ROMA FIUMICINO PER ENTRARE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL

RACCORDO

RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE SULLA CASSIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA

DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI

AD OSTIA LIDO FINO ALLE 24.00, DIVIETO DI TRANSITO IN VIALE DELLE

REPUBBLICHE MARINARE, DA LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI A CORSO DUCA DI GENOVA

PER LO SVOLGIMENTO UNA MANIFESTAZIONE

TORNIAMO A ROMA, PER LAVORI DIVIETO DI TRANSITO DA DOMANI AL 17 MAGGIO SU

VIA DI S. MARIA GORETTI DA PIAZZA ADDIS ABEBA, DALLE ORE 09.00 ALLE ORE

16.00, ECCETTO I VEICOLI DIRETTI ALLE AREE INTERNE AI FABBRICATI.

ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA IN LOCO.

CHIUSA DA DOMANI AL 26 MAGGIO INVECE VIA PIETRO BEMBO: FRA VIA GIOVANNI

D’ANDREA E VIA GABRIELE PALEOTTI, ANCHE QUI PER LAVORI.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma