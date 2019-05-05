Traffico Roma del 05-05-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 5 MAGGIO ORE 19:20 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
A SUD DI ROMA SULLA DIRAMAZIONE DELL’AUTOSOLE CODE DA TORRENOVA AL RACCORDO
ANUALARE
FILE SULLA ROMA FIUMICINO PER ENTRARE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL
RACCORDO
RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE SULLA CASSIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA
DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI
AD OSTIA LIDO FINO ALLE 24.00, DIVIETO DI TRANSITO IN VIALE DELLE
REPUBBLICHE MARINARE, DA LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI A CORSO DUCA DI GENOVA
PER LO SVOLGIMENTO UNA MANIFESTAZIONE
TORNIAMO A ROMA, PER LAVORI DIVIETO DI TRANSITO DA DOMANI AL 17 MAGGIO SU
VIA DI S. MARIA GORETTI DA PIAZZA ADDIS ABEBA, DALLE ORE 09.00 ALLE ORE
16.00, ECCETTO I VEICOLI DIRETTI ALLE AREE INTERNE AI FABBRICATI.
ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA IN LOCO.
CHIUSA DA DOMANI AL 26 MAGGIO INVECE VIA PIETRO BEMBO: FRA VIA GIOVANNI
D’ANDREA E VIA GABRIELE PALEOTTI, ANCHE QUI PER LAVORI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma