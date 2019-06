Traffico Roma del 05-06-2019 ore 07:30

NOTIZIARIO ROMA MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2019 ORE 7:20

TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN ENTRATA IN CITTÀ, IN

PARTICOLARE A ROMA NORD LE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE DAL GRA

A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE.

CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E DEL

GRA A VIA DI GROTTAROSSA.

SULLA TANGENZIALE EST LAVORI URGENTI SULLE CONDUTTURE D’ACQUA ALL’INTERNO

DELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA: CI SONO INCOLONNAMENTI

FRA VIA TIBURTINA E VIA NOMENTANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

SUL PERCORSO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO CODE DAL GRA A VIA FIORENTINI E A

SEGUIRE DA PORTONACCIO SINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, TUTTO VERSO IL

CENTRO CITTÀ.

SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE PER TRAFFICO ED UN INCIDENTE LIEVE

TRA LE USCITE CASTEL GIUBILEO E CASSIA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE

A TRATTI TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA.

A ROMA SUD INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI

DECIMA, SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA, E SU VIA CRISTOFORO

COLOMBO DALL’INFERNETTO A VIA DI MALAFEDE, TUTTO VERSO LA CAPITALE.

