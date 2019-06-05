Traffico Roma del 05-06-2019 ore 07:30
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NOTIZIARIO ROMA MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2019 ORE 7:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN ENTRATA IN CITTÀ, IN
PARTICOLARE A ROMA NORD LE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE DAL GRA
A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE.
CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E DEL
GRA A VIA DI GROTTAROSSA.
SULLA TANGENZIALE EST LAVORI URGENTI SULLE CONDUTTURE D’ACQUA ALL’INTERNO
DELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA: CI SONO INCOLONNAMENTI
FRA VIA TIBURTINA E VIA NOMENTANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
SUL PERCORSO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO CODE DAL GRA A VIA FIORENTINI E A
SEGUIRE DA PORTONACCIO SINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, TUTTO VERSO IL
CENTRO CITTÀ.
SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE PER TRAFFICO ED UN INCIDENTE LIEVE
TRA LE USCITE CASTEL GIUBILEO E CASSIA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE
A TRATTI TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA.
A ROMA SUD INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI
DECIMA, SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA, E SU VIA CRISTOFORO
COLOMBO DALL’INFERNETTO A VIA DI MALAFEDE, TUTTO VERSO LA CAPITALE.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma