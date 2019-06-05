Traffico Roma del 05-06-2019 ore 08:00
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NOTIZIARIO ROMA MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2019 ORE 7:50
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
IN PRIMO PIANO LA SITUAZIONE SULLA TANGENZIALE EST:
IN SEGUITO AD UNA PERDITA D’ACQUA ALL’INTERNO DELLA GALLERIA DELLA NUOVA
CIRCONVALLAZIONE INTERNA FRA GLI SVINCOLI TIBURTINA E NOMENTANA, CI SONO
CODE A PARTIRE DALLA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI, E DAL BIVIO PER L’A24
VERSO LO STADIO OLIMPICO.
DI CONSEGUENZA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO INCOLONNAMENTI LUNGO
L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.
RIMANIAMO SULLLA TANGENZIALE EST: È AVVENUTO ANCHE UN INCIDENTE IN
DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO E CI SONO INCOLONANMENTI DALLA SALARIA A
VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
PROBLEMI ANCHE SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE PER UN INCIDENTE DALLA
DIRAMAZIONE DI ROMA NORD ALLA CASSIA: DI CONSEGUENZA SI SONO FOMATE CODE
SULLA STESSA DIRAMAZIONE DI ROMA NORD A PARTIRE DA SETTEBGANI SINO
ALL’INNESTO CON IL GRA.
SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA RALLENTAMENTI DALLA TIBURTINA AL BIVIO
PER L’A24, E A SEGUIRE CODE TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma