Traffico Roma del 05-06-2019 ore 08:30
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NOTIZIARIO ROMA MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2019 ORE 8:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
IN PRIMO PIANO LA SITUAZIONE SULLA TANGENZIALE EST:
IN SEGUITO AD UNA PERDITA D’ACQUA È CHIUSA LA GALLERIA DELLA NUOVA
CIRCONVALLAZIONE INTERNA FRA GLI SVINCOLI TIBURTINA E NOMENTANA, IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI, E SI SONO FORMATE CODE A PARTIRE DA VIA DEI CAMPI
SPORTIVI VERSO SAN GIOVANNI, E DAL BIVIO PER L’A24 VERSO LO STADIO
OLIMPICO.
DI CONSEGUENZA, PROPRIO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO, CI SONO
INCOLONNAMENTI LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST VERSO
IL CENTRO.
RIMANIAMO SULLLA TANGENZIALE EST: È AVVENUTO ANCHE UN INCIDENTE IN
DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO E CI SONO INCOLONNAMENTI DALLA NOMENTANA A
VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
PROBLEMI ANCHE SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA: CODE PER UN INCIDENTE DALLA
BUFALOTTA ALLA CASSIA: DI CONSEGUENZA CI SONO CODE SULLA DIRAMAZIONE DI
ROMA NORD A PARTIRE DA SETTEBAGNI SINO ALL’INNESTO CON IL GRA.
TORNIAMO SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO DALLA CASSIA
BIS A VIA DEL PESCACCIO, DALLA ROMA FIUMICINO ALLA LAURENTINA E TRA LA
TUSCOLANA E LA CASILINA.
SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA RALLENTAMENTI DALLA NOMENTANA AL BIVIO
PER L’A24, E A SEGUIRE CODE TRA CASILINA ED ARDEATINA E TRA LA PONTINA E LA
ROMA-FIUMICINO.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma