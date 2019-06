Traffico Roma del 05-06-2019 ore 09:00

NOTIZIARIO ROMA MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2019 ORE 8:20

IN PRIMO PIANO LA SITUAZIONE SULLA TANGENZIALE EST:

IN SEGUITO AD UNA PERDITA D’ACQUA È CHIUSA LA GALLERIA DELLA NUOVA

CIRCONVALLAZIONE INTERNA FRA GLI SVINCOLI TIBURTINA E NOMENTANA, IN

ENTRAMBE LE DIREZIONI, E SI SONO FORMATE CODE A PARTIRE DA VIA DEI CAMPI

SPORTIVI VERSO SAN GIOVANNI, E DAL BIVIO PER L’A24 VERSO LO STADIO

OLIMPICO.

DI CONSEGUENZA, PROPRIO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO, CI SONO

INCOLONNAMENTI LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST VERSO

IL CENTRO.

RIMANIAMO SULLLA TANGENZIALE EST: È AVVENUTO ANCHE UN INCIDENTE IN

DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO E CI SONO INCOLONNAMENTI DALLA NOMENTANA A

VIA DEI CAMPI SPORTIVI.

PROBLEMI ANCHE SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA: CODE PER UN INCIDENTE DALLA

BUFALOTTA ALLA CASSIA: DI CONSEGUENZA CI SONO CODE SULLA DIRAMAZIONE DI

ROMA NORD A PARTIRE DA SETTEBAGNI SINO ALL’INNESTO CON IL GRA.

TORNIAMO SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO DALLA CASSIA

BIS A VIA DEL PESCACCIO, DALLA ROMA FIUMICINO ALLA LAURENTINA E TRA LA

TUSCOLANA E LA CASILINA.

SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA RALLENTAMENTI DALLA NOMENTANA AL BIVIO

PER L’A24, E A SEGUIRE CODE TRA CASILINA ED ARDEATINA E TRA LA PONTINA E LA

ROMA-FIUMICINO.

DANIELE GUERRISI

