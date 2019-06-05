Traffico Roma del 05-06-2019 ore 09:30
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NOTIZIARIO ROMA MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2019 ORE 9:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
IN PRIMO PIANO LA SITUAZIONE SULLA TANGENZIALE EST:
IN SEGUITO AD UNA PERDITA D’ACQUA ALL’INTERNO DELLA GALLERIA DELLA NUOVA
CIRCONVALLAZIONE INTERNA, LA STRADA È CHIUSA DAL BIVIO CON L’A24 SINO ALLO
SVINCOLO DELLA VIA NOMENTANA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, E SI SONO FORMATE
CODE A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII VERSO SAN GIOVANNI, E DA VIA
PRENESTINA VERSO LO STADIO OLIMPICO.
DI CONSEGUENZA, PROPRIO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO, CI SONO
INCOLONNAMENTI LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST VERSO
IL CENTRO, E DA TOR CERVARA AL GRA IN USCITA DALLA CITTÀ.
RIMANIAMO SULLLA TANGENZIALE EST: È AVVENUTO ANCHE UN INCIDENTE IN
DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO E CI SONO INCOLONNAMENTI DALLA NOMENTANA A
VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
ALTRO INCIDENTE NELLA ZONA DI COLLE PRENESTINO SULLA VIA PRENESTINA
ALL’ALTEZZA DEL COLLE DELLA MENTUCCIA : IL TRAFFICO è CONGESTIONATO IN
DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ.
PROBLEMI ANCHE SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA: CODE PER UN INCIDENTE DALLA
DIRAMAZIONE DI ROMA NORD ALLA TRIONFALE: DI CONSEGUENZA CI SONO CODE SULLA
DIRAMAZIONE DI ROMA NORD A PARTIRE DA SETTEBAGNI SINO ALL’INNESTO CON IL
GRA.
ALTRO INCIDENTE ANCHE NELLA ZONA SUD DELL’ANELLO, SEMPRE IN CARREGGIATA
ESTERNA: CI SONO CODE DALLA PONTINA ALLA CASILINA.
TORNIAMO SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA BOCCEA E
VIA DEL PESCACCIO, DALLA ROMA FIUMICINO ALLA LAURENTINA E TRA CASILINA E
TIBURTINA.
SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA RALLENTAMENTI DALLA DIRAMAZIONE DI ROMA
NORD AL BIVIO PER L’A24, E A SEGUIRE CODE DALLA PRENESTINA ALLA ROMA-
FIUMICINO.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma