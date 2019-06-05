Traffico Roma del 05-06-2019 ore 10:30
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NOTIZIARIO ROMA MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2019 ORE 9:50
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
ANCORA DISAGI SULLA TANGENZIALE EST, A CAUSA DI UNA PERDITA D’ACQUA
ALL’INTERNO DELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA, LA STRADA
È CHIUSA DAL BIVIO CON L’A24 SINO ALLO SVINCOLO DELLA VIA NOMENTANA, IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI.
DI CONSEGUENZA CI SONO CODE A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII VERSO
SAN GIOVANNI, MENTRE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CI SONO INCOLONNAMENTI
LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST.
RIMANIAMO SULLA TANGENZIALE EST: È AVVENUTO ANCHE UN INCIDENTE IN DIREZIONE
DELLO STADIO OLIMPICO E CI SONO INCOLONNAMENTI DALLA NOMENTANA A VIA DEI
CAMPI SPORTIVI.
ALTRO INCIDENTE NELLA ZONA DI COLLE PRENESTINO SULLA VIA PRENESTINA
ALL’ALTEZZA DI VIA DEL COLLE DELLA MENTUCCIA: IL TRAFFICO È CONGESTIONATO A
PARTIRE DA COLLE MONFORTANI IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ.
CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA
ISACCO NEWTON VERSO FIUMICINO, E SULLA CASSIA BIS FRA CASTEL DE CEVERI E
INNESTO GRANDE RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE ROMA.
PROBLEMI ANCHE SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA: CODE PER UN INCIDENTE DALLA
DIRAMAZIONE DI ROMA NORD ALLA CASSIA BIS, CON INCOLONNAMENTI SULLA
DIRAMAZIONE DI ROMA NORD A PARTIRE DA SETTEBAGNI SINO ALL’INNESTO CON IL
GRA.
ALTRO INCIDENTE ANCHE NELLA ZONA SUD DELL’ANELLO, SEMPRE IN CARREGGIATA
ESTERNA: CI SONO CODE DALLA PONTINA ALLA CASILINA, CON INCOLONNAMENTI SULLA
STESSA PONTINA IN ENTRATA IN CITTÀ A PARTIRE DA TOR DE CENCI.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma