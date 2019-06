Traffico Roma del 05-06-2019 ore 12:30

NOTIZIARIO ROMA MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2019 ORE 11:20

ANCORA DISAGI SULLA TANGENZIALE EST, A CAUSA DI UNA PERDITA D’ACQUA

ALL’INTERNO DELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA, LA STRADA

È CHIUSA DAL BIVIO CON L’A24 SINO ALLO SVINCOLO DELLA VIA NOMENTANA, IN

ENTRAMBE LE DIREZIONI.

DI CONSEGUENZA CI SONO CODE A PARTIRE DALLo svincolo di viale di tor di

quinto VERSO SAN GIOVANNI, MENTRE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CI SONO

INCOLONNAMENTI da viale togliatti sino AL bivio per la TANGENZIALE EST.

RIMANIAMO SULLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO

consueti rallentamenti e code dalla salaria A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.

CODE PER INCIDENTE SULLA ROMA-FIUMICINO TRA il viadotto della magliana e

parco dEI medici VERSO FIUMICINO.

sul gra, in carreggiata interna, rallentamenti dalla nomentana al bivio per

l’a24, e a seguire code per incidente dalla casilina alla roma fiumicino,

mentre in esterna si rallenta dalla prenestina alla tiburtina e a seguire

code per incidente tra la flaminia e la cassia.

DANIELE GUERRISI

