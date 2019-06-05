Traffico Roma del 05-06-2019 ore 14:30
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NOTIZIARIO ROMA MERCOLEDI’ 5 GIUGNO 2019 ORE 13:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
ANCORA DISAGI SULLA TANGENZIALE EST, A CAUSA DI UNA PERDITA D’ACQUA
ALL’INTERNO DELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA, LA STRADA
È CHIUSA DALLO SVINCOLO DELLA VIA NOMENTANA AL BIVIO CON L’A24 IN
DIREZIONE SAN GIOVANNI. RIAPERTA INVECE IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO.
DI CONSEGUENZA CI SONO CODE A PARTIRE DALLO SVINCOLO DI VIA DEI CAMPI
SPORTIVI VERSO SAN GIOVANNI.
RIPERCUSSIONI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELL’A24, CI SONO INCOLONNAMENTI DA
VIALE DELLA SERENISSIMA SINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST.
RIMANIAMO SULLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO
CONSUETI RALLENTAMENTI E CODE DALLA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
PER LAVORI IL TRAFFICO RALLENTA SULLA VIA SALARIA TRA CASTEL GIUBILEO E
VILLA SPADA VERSO IL CENTRO CITTA’.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI DALLA CASILINA ALLA VIA
APPIA, TRAFFICO SCORREVOLE IN CARREGGIATA ESTERNA
LAVORI IN CORSO IN VIA DI TOR BELLA MONACA , CHIUSA LA RAMPA DI INGRESSO AL
RACCORDO IN DIREZIONE DELLA VIA PRENESTINA. I LAVORI TERMINERANNO LA NOTTE
DI SABATO 8 GIUGNO.
DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI
ADOLFO RICCI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma