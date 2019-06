Traffico Roma del 05-06-2019 ore 15:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI’ 05 GIUGNO 2019 ORE 15:20 MAX MAR.

ANCORA DISAGI SULLA TANGENZIALE EST, A CAUSA DI UNA PERDITA D’ACQUA

ALL’INTERNO DELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA, LA STRADA

È CHIUSA DALLO SVINCOLO DELLA VIA NOMENTANA AL BIVIO CON L’A24 IN

DIREZIONE SAN GIOVANNI. RIAPERTA INVECE IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO.

DI CONSEGUENZA CI SONO CODE A PARTIRE DALLO SVINCOLO DI VIA DEI CAMPI

SPORTIVI VERSO SAN GIOVANNI.

RIMANIAMO SULLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO

CONSUETI RALLENTAMENTI E CODE DALLA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.

PER LAVORI IL TRAFFICO RALLENTA SULLA VIA SALARIA TRA CASTEL GIUBILEO E

VILLA SPADA VERSO IL CENTRO CITTA’.

ALL’EUR UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA DELL’UMANESIMO ALL’ALTEZZA

DELLA VIA CRISTOFORO COLOMBO .

RIMANIAMO IN ZONA PER SEGNALARE DEI RALLENTAMENTI SEMPRE PER INCIDENTE ,

SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO IN PROSSIMITA’ DI VIALE EUROPA IN DIREZIONE

CENTRO CITTA’.

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI DALL’USCITA PER ROMA NORD A

VIA PRENESTINA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA DALLA VIA PONTINA ALLA VIA

CASILINA.

CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE PER UN CANTIERE , SI STA’ IN FILA TRA

CASTEL ROMANO E VIA DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA

INFINE LAVORI IN CORSO IN VIA DI TOR BELLA MONACA , CHIUSA LA RAMPA DI

INGRESSO PER LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO IN DIREZIONE DELLA VIA

PRENESTINA.

