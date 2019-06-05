Traffico Roma del 05-06-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI’ 05 GIUGNO 2019 ORE 15:20 MAX MAR.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
ANCORA DISAGI SULLA TANGENZIALE EST, A CAUSA DI UNA PERDITA D’ACQUA
ALL’INTERNO DELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA, LA STRADA
È CHIUSA DALLO SVINCOLO DELLA VIA NOMENTANA AL BIVIO CON L’A24 IN
DIREZIONE SAN GIOVANNI. RIAPERTA INVECE IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO.
DI CONSEGUENZA CI SONO CODE A PARTIRE DALLO SVINCOLO DI VIA DEI CAMPI
SPORTIVI VERSO SAN GIOVANNI.
RIMANIAMO SULLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO
CONSUETI RALLENTAMENTI E CODE DALLA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
PER LAVORI IL TRAFFICO RALLENTA SULLA VIA SALARIA TRA CASTEL GIUBILEO E
VILLA SPADA VERSO IL CENTRO CITTA’.
ALL’EUR UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA DELL’UMANESIMO ALL’ALTEZZA
DELLA VIA CRISTOFORO COLOMBO .
RIMANIAMO IN ZONA PER SEGNALARE DEI RALLENTAMENTI SEMPRE PER INCIDENTE ,
SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO IN PROSSIMITA’ DI VIALE EUROPA IN DIREZIONE
CENTRO CITTA’.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI DALL’USCITA PER ROMA NORD A
VIA PRENESTINA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA DALLA VIA PONTINA ALLA VIA
CASILINA.
CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE PER UN CANTIERE , SI STA’ IN FILA TRA
CASTEL ROMANO E VIA DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA
INFINE LAVORI IN CORSO IN VIA DI TOR BELLA MONACA , CHIUSA LA RAMPA DI
INGRESSO PER LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO IN DIREZIONE DELLA VIA
PRENESTINA.
DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma