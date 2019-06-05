Traffico Roma del 05-06-2019 ore 17:00
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI’ 05 GIUGNO 2019 ORE 16:50 MAX MAR.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
PERMANE CHIUSA LA TANGENZIALE EST, A CAUSA DI UNA PERDITA D’ACQUA
ALL’INTERNO DELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA, DALLO
SVINCOLO DELLA VIA NOMENTANA AL BIVIO CON L’A24 IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
DI CONSEGUENZA CI SONO CODE A PARTIRE DALLO SVINCOLO DI CORSO DI FRANCIA
VERSO SAN GIOVANNI.
RIMANIAMO SULLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO
RALLENTAMENTI E CODE DALLA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
SULLA CIRCONVALLAZIONE AURELIA IL TRAFFICO RALLENTA A CAUSA DI UN INCIDENTE
NEI PRESSI DI PIAZZA DI VILLA CARPEGNA IN DIREZIONE DELLA VIA AURELIA.
STESSA SITUAZIONE IN VIA ERODE ATTICO NELLE VICINANZE DI VIA LUCIO VOLUMNIO
IN DIREZIONE DELL’APPIA PIGNATELLI.
ALL’EUR UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA DELL’UMANESIMO ALL’ALTEZZA
DELLA VIA CRISTOFORO COLOMBO .
RIMANIAMO IN ZONA PER SEGNALARE DEI RALLENTAMENTI SEMPRE A SEGUITO DI UN
INCIDENTE , SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO IN PROSSIMITA’ DI VIALE EUROPA IN
DIREZIONE CENTRO CITTA’.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI DALL’USCITA PER ROMA NORD A
VIA PRENESTINA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA DALLA VIA PONTIN A ALLA VIA
CASILINA.
CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE PER UN CANTIERE , SI STA’ IN FILA TRA
CASTEL ROMANO E VIA DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA
DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma