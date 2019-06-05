Traffico Roma del 05-06-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI’ 05 GIUGNO 2019 ORE 17:20 MAX MAR.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
PERMANE CHIUSA LA TANGENZIALE EST, A CAUSA DI UNA PERDITA D’ACQUA
ALL’INTERNO DELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA, DALLO
SVINCOLO DELLA VIA NOMENTANA AL BIVIO CON L’A24 IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
DI CONSEGUENZA CI SONO CODE A PARTIRE DALLO SVINCOLO DI CORSO DI FRANCIA
VERSO SAN GIOVANNI.
RIMANIAMO SULLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO
RALLENTAMENTI E CODE DALLA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA ERODE ATTICO NELLE VICINANZE DI
VIA LUCIO VOLUMNIO IN DIREZIONE DELL’APPIA PIGNATELLI.
ALL’EUR SEMPRE PER INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA IN VIA DELL’UMANESIMO
ALL’ALTEZZA DELLA VIA CRISTOFORO COLOMBO .
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO IN PROSSIMITA’ DI VIALE
EUROPA IN DIREZIONE CENTRO CITTA’.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN ZONA SANTA PALOMBA IN VIA DELLA
SOLFATARA ALL’ALTEZZA DI VIA DEL FOSSO DELLA SOLFATARA.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI DALL’USCITA PER ROMA NORD A
VIA PRENESTINA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA DALLA VIA PONTIN A ALLA VIA
CASILINA. E PIU’ AVANTI PER UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA LA PRENESTINA E
LA TIBURTINA.
E PER LAVORI, IN FASCIA ORARIA NOTTURNA 20:00-04:30 E’ PREVISTO UN
DIVIETO DI TRANSITO, FINO ALL’8 GIUGNO, SULLE CORSIE RISERVATE A TRAM,
AUTOBUS E TAXI, IN VIALE GIOACCHINO ROSSINI, VIALE LIEGI, VIALE REGINA
MARGHERITA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA SALARIA E VIA NOMENTANA.
DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma